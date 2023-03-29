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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:44

FinTech
Яку суму списують? Знимають 100 грн на рік за обслуговування рахунка, якщо не користуватись рахунком.
Хоча, зараз передивилась їх повідомлення, то пишуть, що будуть знімати щомісячно 100 грн. Пішла спілкуватися з горячкою.
Сплата за надходження грошей 7 грн, відключити не можна.
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:43

Re: Ощадбанк

FinTech написав:
  Zulian написав:Очень удобно пользоваться приложением.

Приложение платное, поэтому не очень удобно.
У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:36

Нагадайте

  vadymbanker написав:
FinTech написав:
  Zulian написав:Очень удобно пользоваться приложением.

Приложение платное, поэтому не очень удобно.
У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.

Вже три роки не використовую Ощадбанк,як по гривні без комісії вийти окрім депозита на 3 місяці
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:55

  Blumhen написав:FinTech
Яку суму  списують? 
Сплата за  надходження грошей 7 грн, відключити  не можна.

7грн/мес
до прихода в ОБ - 14грн за 2 мес
зачисления средств не было (ну разве что разово в день окончания депо - тело и %)

  Bosstone написав:FinTech то у вас платное смс-информирование, надо перевести на бесплатое информирование (пуш или на эл.почту)

возможно, но изначально в ОБ просил отключить смс уведомления

  vadymbanker написав:У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.

не было транзакций после закрытия депо

  Nav777 написав:То вам скорее всего такой консультант попался, стажёр наверное  :)  Вам нужно обратить внимание на смс информирование и отключить его, чтобы долг не нарастал. Думаю так  :idea:

не исключено,  что такой сотрудник банка, но в таком случае, это же просто дичь
при нем приложение было удалено, дабы за него "не бралась плата"...
при посещении мне было обещано, что плата больше не будет взыматься
но чувствую надо посетить их и поинтересоваться, не стал ли я должником-миллионером 😆
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:35

  Proofy написав:
  lel написав:Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь.
СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/ их попустило?
Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.

Сейчас перевыпускают карты киянина? Насколько знаю, у них проблемы большие. Совок был, совок и остался,немеряные зп у руководства, а банк ущербный.

Замовив, але так і не отримав. Виплати від Кличко стали надходити на пенсійні карти Привата. Безкоштовний проїзд в міському транспорті пенсіонерам не потрібен.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:19

  Howl написав:Цифрова картка АТБ (тариф, скорее всего, "Моя картка")
https://www.oschadbank.ua/cifrova-kartka-atb

В рекламе обещают бесплатные снятия и переводы. Кто-то нашел к ней тарифы?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:36

Re: Ощадбанк

Bosstone, тарифе "Моя картка" есть "єдиний ліміт" 20к ₴ на исходящие Р2Р переводы из Ощад24/7 чужим и снятие нала в бакомате.
Howl
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