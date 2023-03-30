Додано: Вів 28 бер, 2023 10:55

Blumhen написав: FinTech

Яку суму списують?

Сплата за надходження грошей 7 грн, відключити не можна. Яку суму списують?Сплата за надходження грошей 7 грн, відключити не можна.

Bosstone написав: FinTech то у вас платное смс-информирование, надо перевести на бесплатое информирование (пуш или на эл.почту) то у вас платное смс-информирование, надо перевести на бесплатое информирование (пуш или на эл.почту)

vadymbanker написав: У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно. У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.

Nav777 написав: То вам скорее всего такой консультант попался, стажёр наверное Вам нужно обратить внимание на смс информирование и отключить его, чтобы долг не нарастал. Думаю так То вам скорее всего такой консультант попался, стажёр наверноеВам нужно обратить внимание на смс информирование и отключить его, чтобы долг не нарастал. Думаю так

7грн/месдо прихода в ОБ - 14грн за 2 месзачисления средств не было (ну разве что разово в день окончания депо - тело и %)возможно, но изначально в ОБ просил отключить смс уведомленияне было транзакций после закрытия депоне исключено, что такой сотрудник банка, но в таком случае, это же просто дичьпри нем приложение было удалено, дабы за него "не бралась плата"...при посещении мне было обещано, что плата больше не будет взыматьсяно чувствую надо посетить их и поинтересоваться, не стал ли я должником-миллионером 😆