Вообще берет, но не для этой карты. Кстати, для сэпа комиссия осталась (0,5% / мин 2 грн / макс 500 грн)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 14:54
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 30 бер, 2023 18:21
Re: Ощадбанк
По доверенности выданной в Латвии, доверенный может в Ощаде открыть карточку на имя доверителя ?
Додано: Чет 30 бер, 2023 18:32
Додано: Чет 30 бер, 2023 18:37
FinTech
у них кстати есть на сайте форма доверенности ? как в привате.
Додано: Чет 30 бер, 2023 18:45
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