|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 14:54
Ferlakur написав:
А сам Ощад24/7 не берет комиссию за р2р перевод?
Вообще берет, но не для этой карты. Кстати, для сэпа комиссия осталась (0,5% / мин 2 грн / макс 500 грн)
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2253
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 18:21
По доверенности выданной в Латвии, доверенный может в Ощаде открыть карточку на имя доверителя ?
-
designarm
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 18:32
designarm написав:
По доверенности выданной в Латвии, доверенный может в Ощаде открыть карточку на имя доверителя ?
Может, только если еще эта доверенность удовлетворит банк.
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 18:37
FinTech
у них кстати есть на сайте форма доверенности ? как в привате.
-
designarm
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 18:45
designarm написав:FinTech
у них кстати есть на сайте форма доверенности ? как в привате.
Пусть лучше Ваш доверенный в главном отделении его н.п. уточнит нюансы, их не мало. Все равно в банк необходимо будет обращаться.
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 04:09
Как бы вы отнеслись к тому, что кассир уходит на обед за 7-8 минут до начала обеденного перерыва и отказывает выдать деньги, когда вам надо всего лишь снять 5 тысяч гривен с карты? Такое себе только в Ощаде позволяют?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1157
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|