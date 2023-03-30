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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

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Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:54

Re: Ощадбанк

  Ferlakur написав:А сам Ощад24/7 не берет комиссию за р2р перевод?

Вообще берет, но не для этой карты. Кстати, для сэпа комиссия осталась (0,5% / мин 2 грн / макс 500 грн)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:21

Re: Ощадбанк

По доверенности выданной в Латвии, доверенный может в Ощаде открыть карточку на имя доверителя ?
designarm
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:32

  designarm написав:По доверенности выданной в Латвии, доверенный может в Ощаде открыть карточку на имя доверителя ?
Может, только если еще эта доверенность удовлетворит банк.
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:37

FinTech
у них кстати есть на сайте форма доверенности ? как в привате.
designarm
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:45

  designarm написав:FinTech
у них кстати есть на сайте форма доверенности ? как в привате.
Пусть лучше Ваш доверенный в главном отделении его н.п. уточнит нюансы, их не мало. Все равно в банк необходимо будет обращаться.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 04:09

Как бы вы отнеслись к тому, что кассир уходит на обед за 7-8 минут до начала обеденного перерыва и отказывает выдать деньги, когда вам надо всего лишь снять 5 тысяч гривен с карты? Такое себе только в Ощаде позволяют?
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