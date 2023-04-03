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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 14:54
Ferlakur написав:
А сам Ощад24/7 не берет комиссию за р2р перевод?
Вообще берет, но не для этой карты. Кстати, для сэпа комиссия осталась (0,5% / мин 2 грн / макс 500 грн)
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Bosstone
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:21
По доверенности выданной в Латвии, доверенный может в Ощаде открыть карточку на имя доверителя ?
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designarm
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:32
designarm написав:
По доверенности выданной в Латвии, доверенный может в Ощаде открыть карточку на имя доверителя ?
Может, только если еще эта доверенность удовлетворит банк.
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FinTech
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:37
FinTech
у них кстати есть на сайте форма доверенности ? как в привате.
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designarm
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:45
designarm написав:FinTech
у них кстати есть на сайте форма доверенности ? как в привате.
Пусть лучше Ваш доверенный в главном отделении его н.п. уточнит нюансы, их не мало. Все равно в банк необходимо будет обращаться.
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FinTech
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 04:09
Как бы вы отнеслись к тому, что кассир уходит на обед за 7-8 минут до начала обеденного перерыва и отказывает выдать деньги, когда вам надо всего лишь снять 5 тысяч гривен с карты? Такое себе только в Ощаде позволяют?
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candidat
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:50
candidat написав:
Как бы вы отнеслись к тому, что кассир уходит на обед за 7-8 минут до начала обеденного перерыва и отказывает выдать деньги, когда вам надо всего лишь снять 5 тысяч гривен с карты? Такое себе только в Ощаде позволяют?
"- Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?
- На сколько?
- На 480 минут." (с)
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FinTech
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:49
Підкажіть, будь ласка, при оплата грн картою в usd гривню списують за вказаним картковим курсом (37.12 на сьогодні) чи є ще якась додаткова комісія зверху?
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