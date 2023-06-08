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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 тра, 2023 12:59
Amethyst написав: FinTech написав:
Необхiдно звертатися у вiддiлення, в якому хочете отримати готiвку (не обов'язково до того, в якому вiдкривали рахунки).
Але ж Ощад так до кінця і не ввів наскрізне обслуговування. Тому краще звертатися у від-ня однієї області.
І тут, наприклад, для ТПО(ВПО) можуть бути проблеми. Тому краще знайти 30..40хв і зайти за 1..2 тижня у від-ня і чужакам, за потреби, зробити перебранчування. І за одне взяти телепончик каси для передзамовлення валюти
Так, краще, але питання
було саме про Київ, а мова про ТПО(ВПО) не велась. I я спираюсь не тiльки на власний досвiд, але й ще на слова пiдтримки на цьому тижнi.
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Додано: Сер 24 тра, 2023 13:47
sens написав: FinTech написав:
Так Вам їхати чи шашечки?
Рiк не той чи готiвку отримати?
Крiм дати щось побачили?
Ви запитали, я порадив, напевно ж посилання актуальне i на сьогоднi.
Послуга замовлення валюти у контакт-центрi вiдсутня. Необхiдно звертатися у вiддiлення, в якому хочете отримати готiвку (не обов'язково до того, в якому вiдкривали рахунки). Яким чином, телефонувати чи приходити - вже вирiшуйте самi.Ось
посилання-пiдтвердження вже цього року,
влаштує чи мiсяць не той?
Однак, забігаючи наперед, скажу, що посилання завтрашнiм днем все одно не буде, тому що
«Сьогоднi в завтрашнiй день не всi можуть дивитися. Точнiше, дивитися можуть не тiльки лиш усi. Мало, хто може це робити» 😉
Є відповідь цього року,вказано що дзвінком до відділення. Вважаю що Клієнт має персонального менеджера,моє питання стосується як звичайну фізособа без додаткових благ у конкретному відділенні. Тому питання було до саме таких клієнтів,а не пошукачів по форуму. Не треба відповідати якщо не по суті питання
По Вашiй логiцi кожний, хто дзвонить у вiддiлення, має персонального менеджера?
Чи можливо у Вас талант бачити те, чого немає?
Вiдповiдь була саме про звичайну фізособу без усiляких там благ у вiддiленнi. I вона була по сутi питання.
Крiм цього, майже те ж саме Вам кажуть зараз й iншi.
Однак Ви не шукаєте вiдповiдi, то навiщо тодi запитувати?
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Додано: Сер 24 тра, 2023 14:15
Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.
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sens
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Додано: Сер 24 тра, 2023 15:31
sens написав:
Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.
То що, посилання
на 2017 рiк було актуальним i на сьогоднi? Будь-ласка, звертайтеся 😉
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Додано: Сер 24 тра, 2023 15:50
FinTech написав: sens написав:
Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.
То що, посилання
на 2017 рiк було актуальним i на сьогоднi? Будь-ласка, звертайтеся 😉
Ок,rufuis
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sens
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Додано: Сер 24 тра, 2023 18:50
sens написав:
Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.
Ну вы про депо
то и спрашивали. Мужу больше повезло чем вам - ему на другой день менеджер заказала деньги, но оговорилась, что только после 11 можно получить
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Кассандра
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Додано: Сер 24 тра, 2023 20:11
Кассандра
Кассандра написав: sens написав:
Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.
Ну вы про депо
то и спрашивали. Мужу больше повезло чем вам - ему на другой день менеджер заказала деньги, но оговорилась, что только после 11 можно получить
, да ладно уже Вам...
Мало того, что Ваш муж звонил в ОБ, так ему еще и
"больше повезло" - такого не может быть, это не иначе,
как у него персмен! А автор же говорил, что речь идет про обычных ФЛ без привилегий 😉
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Додано: Чет 08 чер, 2023 12:43
На літо дають 17% і ніякої лояльності. Вклад акційний.
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