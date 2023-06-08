RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 12:59

  Amethyst написав:
  FinTech написав:Необхiдно звертатися у вiддiлення, в якому хочете отримати готiвку (не обов'язково до того, в якому вiдкривали рахунки).
Але ж Ощад так до кінця і не ввів наскрізне обслуговування. Тому краще звертатися у від-ня однієї області.
І тут, наприклад, для ТПО(ВПО) можуть бути проблеми. Тому краще знайти 30..40хв і зайти за 1..2 тижня у від-ня і чужакам, за потреби, зробити перебранчування. І за одне взяти телепончик каси для передзамовлення валюти :idea:
Так, краще, але питання було саме про Київ, а мова про ТПО(ВПО) не велась. I я спираюсь не тiльки на власний досвiд, але й ще на слова пiдтримки на цьому тижнi.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 535
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
10
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 13:47

  sens написав:
  FinTech написав:Так Вам їхати чи шашечки?
Рiк не той чи готiвку отримати?

Крiм дати щось побачили?
Ви запитали, я порадив, напевно ж посилання актуальне i на сьогоднi.

Послуга замовлення валюти у контакт-центрi вiдсутня. Необхiдно звертатися у вiддiлення, в якому хочете отримати готiвку (не обов'язково до того, в якому вiдкривали рахунки). Яким чином, телефонувати чи приходити - вже вирiшуйте самi.

Ось посилання-пiдтвердження вже цього року,
влаштує чи мiсяць не той?
Однак, забігаючи наперед, скажу, що посилання завтрашнiм днем все одно не буде, тому що
«Сьогоднi в завтрашнiй день не всi можуть дивитися. Точнiше, дивитися можуть не тiльки лиш усi. Мало, хто може це робити» 😉

Є відповідь цього року,вказано що дзвінком до відділення. Вважаю що Клієнт має персонального менеджера,моє питання стосується як звичайну фізособа без додаткових благ у конкретному відділенні. Тому питання було до саме таких клієнтів,а не пошукачів по форуму. Не треба відповідати якщо не по суті питання

По Вашiй логiцi кожний, хто дзвонить у вiддiлення, має персонального менеджера?
Чи можливо у Вас талант бачити те, чого немає?
Вiдповiдь була саме про звичайну фізособу без усiляких там благ у вiддiленнi. I вона була по сутi питання.
Крiм цього, майже те ж саме Вам кажуть зараз й iншi.
Однак Ви не шукаєте вiдповiдi, то навiщо тодi запитувати?
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 535
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
10
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 14:15

Замовлення готівки

Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13366
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 15:31

  sens написав:Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.
То що, посилання на 2017 рiк було актуальним i на сьогоднi? Будь-ласка, звертайтеся 😉
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 535
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
10
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 15:50

  FinTech написав:
  sens написав:Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.
То що, посилання на 2017 рiк було актуальним i на сьогоднi? Будь-ласка, звертайтеся 😉

Ок,rufuis
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13366
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 18:50

  sens написав:Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.

Ну вы про депо то и спрашивали. Мужу больше повезло чем вам - ему на другой день менеджер заказала деньги, но оговорилась, что только после 11 можно получить
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 20:11

  Кассандра написав:
  sens написав:Набрав до відділення,слухавку взяла менеджер. Пояснила що тільки кошти з депозиту можливо замовити. Для цього необхідно особисто з'явитись до відділення, звернутися в касу надати піб і свій номер. Сьогодні можуть замовити на понеділок, якщо я встигну до кінця дня. ПриватБанк мені особисто більше довподоби по сервісу. Це моя особиста думка.

Ну вы про депо то и спрашивали. Мужу больше повезло чем вам - ему на другой день менеджер заказала деньги, но оговорилась, что только после 11 можно получить

Кассандра, да ладно уже Вам...
Мало того, что Ваш муж звонил в ОБ, так ему еще и
"больше повезло" - такого не может быть, это не иначе,
как у него персмен! А автор же говорил, что речь идет про обычных ФЛ без привилегий 😉
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 535
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
10
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:43

Все для перемоги

На літо дають 17% і ніякої лояльності. Вклад акційний.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13366
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ramaz, wolt450, Клиент_ і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (556)
08.06.2023 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.