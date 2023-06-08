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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 16:53
24589 написав:
Вітаю панове! Хтось знає, як ощад видає готівку з віртуальних карток(валютних у т.ч)
З гривнею не повинно бути проблем по видачi в межах лiмiту до 100к/доба. $ та € - див. тут
i тут
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:21
Amethyst написав: sens написав:
На літо дають 17% і ніякої лояльності. Вклад акційний.
забийте
хоча вам може пенсію треба пристроЇти
Ага доляри під 36,59
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