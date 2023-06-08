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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 16:53

  24589 написав:Вітаю панове! Хтось знає, як ощад видає готівку з віртуальних карток(валютних у т.ч)
З гривнею не повинно бути проблем по видачi в межах лiмiту до 100к/доба. $ та € - див. тут i тут.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:21

  Amethyst написав:
  sens написав:На літо дають 17% і ніякої лояльності. Вклад акційний.

забийте
хоча вам може пенсію треба пристроЇти :mrgreen:

Ага доляри під 36,59
sens
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