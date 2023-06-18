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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 16:53

  24589 написав:Вітаю панове! Хтось знає, як ощад видає готівку з віртуальних карток(валютних у т.ч), поповнити їх як, вистачить якщо я роздрукую реквізити з додатку, чи треба брати довідку з печаткою?

Віртуальні картки, що відкриваються до основної для безпечного розрахунку в мережі інтернет.
Поповнення/видача лише через основну картку.

Цифровi картки, мають окремий рахунок.

Поповнення:
1. грн
1.1 за реквізитами карткового рахунку
- в регіон. управл., де відкрито рахунок: номер КР
- окрім РУ, де відкрито рахунок:
ПІБ та ІПН + номер рахунку
- відділення ін. банку
- інформ-платіжний термінал ОБ
1.2 за реквізитами карти
- відділення ОБ
якщо через POS-термінал з викор. ПК:
наявність ПК
якщо через POS-термінал без викор. ПК:
номер ПК + термін дії ПК
якщо MONEGO: номер ПК
- відділення ін. банку
- ІПТ/АТМ (з депо модулем) ОБ
- ІПТ/АТМ (з депо модулем ін. банку)
2. $/€
лише через вiддiлення банку:
номер ПК + термін дії
- до 5к грн - без пред’явлення док.
- 30к-400к грн - паспорт або ін. док., що посвідчує особу
касир має встановити наступні дані та зробити копії документів ПІБ, місце проживання (або перебування); або номер та серія (за наявності) паспорта або ін. док., що посвідчує особу; або ІПН (або відмітка в паспорті про його відсутність/відмову); або дата і місце народження.

Видача:
1. грн
- в банкоматі за доп. функції "Операції без картки" (Cash by Code) в моб. додатку Ощад 24/7;
- через POS-термінал в маг. за доп. сервісу розрахунок в маг. + видача готівки по токену
- в банкоматі з NFC-модулем за доп. токену;
- у відділенні через POS-термінал без викор. ПК: паспорт та номер картки
2. $/€
лише через вiддiлення банку:
паспорт та номер картки

Видача в межах лiмiту до 100к грн(екв.)/доба.
Гривня без замовлення,
$ та € - з замовленням, див. тут i тут.
Востаннє редагувалось FinTech в Чет 08 чер, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:21

  Amethyst написав:
  sens написав:На літо дають 17% і ніякої лояльності. Вклад акційний.

забийте
хоча вам може пенсію треба пристроЇти :mrgreen:

Ага доляри під 36,59
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 18:44

Re: Ощадбанк

Для мене Ощад пробив чергове дно. Вирішив відновити активність по картам. Сплатити комуналку за газ. Львів газу у переліку, не знайшов. Зато знайшов старі шаблони. Вони в них як єдина квитанція на адресу. Познімав всі зайві галочки крім однієї (газ), пробую сплатити, при цьому сума до оплати на вказана, відлуп - не достатньо коштів. Дивлюсь історію спроба зняти фактично за всю ту квитанцію, але не за всю. Ну і саме головне сума на карточці зменшилася на 3 грн. Дзвоню в підтримку. Відповідь: так платити не можна тільки окремо по постачальнику, якщо його немає то за реквізитами. На питання за що зняли три грн - за невдалу спробу платежу. Перший раз з таким стикаюсь.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:38

pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:22

  Alien написав:pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? :(

Можливо ви праві. Але 7 грн , це для кешбеку ні що. І я так раз на пів року підтримував активність карти (мій комфорт), більше таких подарунків робити не буду. Все інше пішло через Пумб. Ну і газ я заплатив вже Вєркою. Ну і на останок, чому я в ощаді, до 24,02,22. була зарплатна карта, з того часу підприємство на простої через війну, а ми ж віримо в перемогу, от і не закриваю.
pavyak
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