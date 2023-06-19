Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 37383940 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.5 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 4 2- Погане. Некомпетентне. 14% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 43% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 7% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 7% 1 Всього голосів : 14 Додано: Чет 08 чер, 2023 16:53 24589 написав: Вітаю панове! Хтось знає, як ощад видає готівку з віртуальних карток(валютних у т.ч), поповнити їх як, вистачить якщо я роздрукую реквізити з додатку, чи треба брати довідку з печаткою? Вітаю панове! Хтось знає, як ощад видає готівку з віртуальних карток(валютних у т.ч), поповнити їх як, вистачить якщо я роздрукую реквізити з додатку, чи треба брати довідку з печаткою?

Віртуальні картки, що відкриваються до основної для безпечного розрахунку в мережі інтернет.

Поповнення/видача лише через основну картку.



Цифровi картки, мають окремий рахунок.



Поповнення:

1. грн

1.1 за реквізитами карткового рахунку

- в регіон. управл., де відкрито рахунок: номер КР

- окрім РУ, де відкрито рахунок:

ПІБ та ІПН + номер рахунку

- відділення ін. банку

- інформ-платіжний термінал ОБ

1.2 за реквізитами карти

- відділення ОБ

якщо через POS-термінал з викор. ПК:

наявність ПК

якщо через POS-термінал без викор. ПК:

номер ПК + термін дії ПК

якщо MONEGO: номер ПК

- відділення ін. банку

- ІПТ/АТМ (з депо модулем) ОБ

- ІПТ/АТМ (з депо модулем ін. банку)

2. $/€

лише через вiддiлення банку:

номер ПК + термін дії

- до 5к грн - без пред’явлення док.

- 30к-400к грн - паспорт або ін. док., що посвідчує особу

касир має встановити наступні дані та зробити копії документів ПІБ, місце проживання (або перебування); або номер та серія (за наявності) паспорта або ін. док., що посвідчує особу; або ІПН (або відмітка в паспорті про його відсутність/відмову); або дата і місце народження.



Видача:

1. грн

- в банкоматі за доп. функції "Операції без картки" (Cash by Code) в моб. додатку Ощад 24/7;

- через POS-термінал в маг. за доп. сервісу розрахунок в маг. + видача готівки по токену

- в банкоматі з NFC-модулем за доп. токену;

- у відділенні через POS-термінал без викор. ПК: паспорт та номер картки

2. $/€

лише через вiддiлення банку:

паспорт та номер картки



Видача в межах лiмiту до 100к грн(екв.)/доба.

Гривня без замовлення,

$ та € - з замовленням, див. тут. Віртуальні картки, що відкриваються до основної для безпечного розрахунку в мережі інтернет.Поповнення/видача лише через основну картку.Цифровi картки, мають окремий рахунок.Поповнення:1. грн1.1 за реквізитами карткового рахунку- в регіон. управл., де відкрито рахунок: номер КР- окрім РУ, де відкрито рахунок:ПІБ та ІПН + номер рахунку- відділення ін. банку- інформ-платіжний термінал ОБ1.2 за реквізитами карти- відділення ОБякщо через POS-термінал з викор. ПК:наявність ПКякщо через POS-термінал без викор. ПК:номер ПК + термін дії ПКякщо MONEGO: номер ПК- відділення ін. банку- ІПТ/АТМ (з депо модулем) ОБ- ІПТ/АТМ (з депо модулем ін. банку)2. $/€лише через вiддiлення банку:номер ПК + термін дії- до 5к грн - без пред’явлення док.- 30к-400к грн - паспорт або ін. док., що посвідчує особукасир має встановити наступні дані та зробити копії документів ПІБ, місце проживання (або перебування); або номер та серія (за наявності) паспорта або ін. док., що посвідчує особу; або ІПН (або відмітка в паспорті про його відсутність/відмову); або дата і місце народження.Видача:1. грн- в банкоматі за доп. функції "Операції без картки" (Cash by Code) в моб. додатку Ощад 24/7;- через POS-термінал в маг. за доп. сервісу розрахунок в маг. + видача готівки по токену- в банкоматі з NFC-модулем за доп. токену;- у відділенні через POS-термінал без викор. ПК: паспорт та номер картки2. $/€лише через вiддiлення банку:паспорт та номер карткиВидача в межах лiмiту до 100к грн(екв.)/доба.Гривня без замовлення,$ та € - з замовленням, див. тут Востаннє редагувалось FinTech в Чет 08 чер, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз. FinTech

Повідомлень: 547 З нами з: 01.10.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 11 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 17:21 Amethyst написав: sens написав: На літо дають 17% і ніякої лояльності. Вклад акційний. На літо дають 17% і ніякої лояльності. Вклад акційний.

забийте

хоча вам може пенсію треба пристроЇти забийтехоча вам може пенсію треба пристроЇти

Ага доляри під 36,59 Ага доляри під 36,59 sens

Повідомлень: 13489 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 18:44 Re: Ощадбанк Для мене Ощад пробив чергове дно. Вирішив відновити активність по картам. Сплатити комуналку за газ. Львів газу у переліку, не знайшов. Зато знайшов старі шаблони. Вони в них як єдина квитанція на адресу. Познімав всі зайві галочки крім однієї (газ), пробую сплатити, при цьому сума до оплати на вказана, відлуп - не достатньо коштів. Дивлюсь історію спроба зняти фактично за всю ту квитанцію, але не за всю. Ну і саме головне сума на карточці зменшилася на 3 грн. Дзвоню в підтримку. Відповідь: так платити не можна тільки окремо по постачальнику, якщо його немає то за реквізитами. На питання за що зняли три грн - за невдалу спробу платежу. Перший раз з таким стикаюсь. pavyak

Повідомлень: 2476 З нами з: 15.02.10 Подякував: 27 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 19:38 pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? Alien Повідомлень: 2133 З нами з: 12.01.20 Подякував: 65 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 20:22 Alien написав: pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму?

Можливо ви праві. Але 7 грн , це для кешбеку ні що. І я так раз на пів року підтримував активність карти (мій комфорт), більше таких подарунків робити не буду. Все інше пішло через Пумб. Ну і газ я заплатив вже Вєркою. Ну і на останок, чому я в ощаді, до 24,02,22. була зарплатна карта, з того часу підприємство на простої через війну, а ми ж віримо в перемогу, от і не закриваю. Можливо ви праві. Але 7 грн , це для кешбеку ні що. І я так раз на пів року підтримував активність карти (мій комфорт), більше таких подарунків робити не буду. Все інше пішло через Пумб. Ну і газ я заплатив вже Вєркою. Ну і на останок, чому я в ощаді, до 24,02,22. була зарплатна карта, з того часу підприємство на простої через війну, а ми ж віримо в перемогу, от і не закриваю. pavyak

Повідомлень: 2476 З нами з: 15.02.10 Подякував: 27 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 07:02 pavyak написав: Alien написав: pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму?

Можливо ви праві. Але 7 грн , це для кешбеку ні що. І я так раз на пів року підтримував активність карти (мій комфорт), більше таких подарунків робити не буду. Все інше пішло через Пумб. Ну і газ я заплатив вже Вєркою. Ну і на останок, чому я в ощаді, до 24,02,22. була зарплатна карта, з того часу підприємство на простої через війну, а ми ж віримо в перемогу, от і не закриваю. Можливо ви праві. Але 7 грн , це для кешбеку ні що. І я так раз на пів року підтримував активність карти (мій комфорт), більше таких подарунків робити не буду. Все інше пішло через Пумб. Ну і газ я заплатив вже Вєркою. Ну і на останок, чому я в ощаді, до 24,02,22. була зарплатна карта, з того часу підприємство на простої через війну, а ми ж віримо в перемогу, от і не закриваю.

Нічого кращого окрім комуналки немає для мобільності рахунку ,тим паче що сума може бути люба , наприклад зробити оплату карткою в іншому додатку Нічого кращого окрім комуналки немає для мобільності рахунку ,тим паче що сума може бути люба , наприклад зробити оплату карткою в іншому додатку sens

Повідомлень: 13489 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 37383940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор