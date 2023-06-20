Віртуальні картки, що відкриваються до основної для безпечного розрахунку в мережі інтернет.
Поповнення/видача лише через основну картку.
Цифровi картки, мають окремий рахунок.
Поповнення:
1. грн
1.1 за реквізитами карткового рахунку
- в регіон. управл., де відкрито рахунок: номер КР
- окрім РУ, де відкрито рахунок:
ПІБ та ІПН + номер рахунку
- відділення ін. банку
- інформ-платіжний термінал ОБ
1.2 за реквізитами карти
- відділення ОБ
якщо через POS-термінал з викор. ПК:
наявність ПК
якщо через POS-термінал без викор. ПК:
номер ПК + термін дії ПК
якщо MONEGO: номер ПК
- відділення ін. банку
- ІПТ/АТМ (з депо модулем) ОБ
- ІПТ/АТМ (з депо модулем ін. банку)
2. $/€
лише через вiддiлення банку:
номер ПК + термін дії
- до 5к грн - без пред’явлення док.
- 30к-400к грн - паспорт або ін. док., що посвідчує особу
касир має встановити наступні дані та зробити копії документів ПІБ, місце проживання (або перебування); або номер та серія (за наявності) паспорта або ін. док., що посвідчує особу; або ІПН (або відмітка в паспорті про його відсутність/відмову); або дата і місце народження.
Видача:
1. грн
- в банкоматі за доп. функції "Операції без картки" (Cash by Code) в моб. додатку Ощад 24/7;
- через POS-термінал в маг. за доп. сервісу розрахунок в маг. + видача готівки по токену
- в банкоматі з NFC-модулем за доп. токену;
- у відділенні через POS-термінал без викор. ПК: паспорт та номер картки
2. $/€
лише через вiддiлення банку:
паспорт та номер картки
Видача в межах лiмiту до 100к грн(екв.)/доба.
Гривня без замовлення,
$ та € - з замовленням, див. тут i тут.