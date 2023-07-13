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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:21

  Amethyst написав:
  sens написав:На літо дають 17% і ніякої лояльності. Вклад акційний.

забийте
хоча вам може пенсію треба пристроЇти :mrgreen:

Ага доляри під 36,59
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 18:44

Re: Ощадбанк

Для мене Ощад пробив чергове дно. Вирішив відновити активність по картам. Сплатити комуналку за газ. Львів газу у переліку, не знайшов. Зато знайшов старі шаблони. Вони в них як єдина квитанція на адресу. Познімав всі зайві галочки крім однієї (газ), пробую сплатити, при цьому сума до оплати на вказана, відлуп - не достатньо коштів. Дивлюсь історію спроба зняти фактично за всю ту квитанцію, але не за всю. Ну і саме головне сума на карточці зменшилася на 3 грн. Дзвоню в підтримку. Відповідь: так платити не можна тільки окремо по постачальнику, якщо його немає то за реквізитами. На питання за що зняли три грн - за невдалу спробу платежу. Перший раз з таким стикаюсь.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:38

pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:22

  Alien написав:pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? :(

Можливо ви праві. Але 7 грн , це для кешбеку ні що. І я так раз на пів року підтримував активність карти (мій комфорт), більше таких подарунків робити не буду. Все інше пішло через Пумб. Ну і газ я заплатив вже Вєркою. Ну і на останок, чому я в ощаді, до 24,02,22. була зарплатна карта, з того часу підприємство на простої через війну, а ми ж віримо в перемогу, от і не закриваю.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 07:02

  pavyak написав:
  Alien написав:pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму? :(

Можливо ви праві. Але 7 грн , це для кешбеку ні що. І я так раз на пів року підтримував активність карти (мій комфорт), більше таких подарунків робити не буду. Все інше пішло через Пумб. Ну і газ я заплатив вже Вєркою. Ну і на останок, чому я в ощаді, до 24,02,22. була зарплатна карта, з того часу підприємство на простої через війну, а ми ж віримо в перемогу, от і не закриваю.

Нічого кращого окрім комуналки немає для мобільності рахунку ,тим паче що сума може бути люба , наприклад зробити оплату карткою в іншому додатку
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:52

Re: Ощадбанк

Де можна подивитися тарифи, зокрема на видачу довідок (для фізосіб)?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:59

  otshelnick1 написав:Де можна подивитися тарифи, зокрема на видачу довідок (для фізосіб)?

на який рахунок оформляти депозит , щоб зняти по закінченню безкоштовно :?:
https://www.oschadbank.ua/cifrova-moya-kartka
Цифрова Моя картка
Цифрову картку відкривайте миттєво

оформлення у зручному чат-боті, підвантажте документи просто через Дія
реквізити картки отримайте в SMS
щоб розраховуватись, додайте її в Apple/Google Pay
знімайте готівку у банкоматі з функцією «Зняття готівки без картки» у додатку
знадобиться пластиковий носій картки – просто дозамовте у відділенні
для випуску пластику автоматично - при офомленні в боті підвантажте фото документів вручну, без Дія

Основні тарифи

Валюта


UAH/USD/EUR

Цифрова картка


безкоштовне миттєве оформлення (з можливістю оформлення пластикової картки)

Перекази з картки на картку


безкоштовно (до 20 000 грн/міс)

Зняття готівки в банкоматах


безкоштовно (до 20 000 грн/міс)

Зняття готівки в касі


безкоштовно 2 рази/міс, понад ліміт – 1%

Видача готівки за кордоном


1,5% + 35 гр
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:44

Re: Ощадбанк

sens написав:
  otshelnick1 написав:Де можна подивитися тарифи, зокрема на видачу довідок (для фізосіб)?

на який рахунок оформляти депозит , щоб зняти по закінченню безкоштовно :?:
https://www.oschadbank.ua/cifrova-moya-kartka
Цифрова Моя картка
Цифрову картку відкривайте миттєво

оформлення у зручному чат-боті, підвантажте документи просто через Дія
реквізити картки отримайте в SMS
щоб розраховуватись, додайте її в Apple/Google Pay
знімайте готівку у банкоматі з функцією «Зняття готівки без картки» у додатку
знадобиться пластиковий носій картки – просто дозамовте у відділенні
для випуску пластику автоматично - при офомленні в боті підвантажте фото документів вручну, без Дія

Основні тарифи

Валюта


UAH/USD/EUR

Цифрова картка


безкоштовне миттєве оформлення (з можливістю оформлення пластикової картки)

Перекази з картки на картку


безкоштовно (до 20 000 грн/міс)

Зняття готівки в банкоматах


безкоштовно (до 20 000 грн/міс)

Зняття готівки в касі


безкоштовно 2 рази/міс, понад ліміт – 1%

Видача готівки за кордоном


1,5% + 35 гр
Вона не зовсім безкоштовна. Одразу при оформленні пише- Плата за СМС інформування 10грн. Може можна перейти на інше безкоштовне інформування?
lel
 
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