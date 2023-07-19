Ага доляри під 36,59
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:21
Додано: Нед 18 чер, 2023 18:44
Re: Ощадбанк
Для мене Ощад пробив чергове дно. Вирішив відновити активність по картам. Сплатити комуналку за газ. Львів газу у переліку, не знайшов. Зато знайшов старі шаблони. Вони в них як єдина квитанція на адресу. Познімав всі зайві галочки крім однієї (газ), пробую сплатити, при цьому сума до оплати на вказана, відлуп - не достатньо коштів. Дивлюсь історію спроба зняти фактично за всю ту квитанцію, але не за всю. Ну і саме головне сума на карточці зменшилася на 3 грн. Дзвоню в підтримку. Відповідь: так платити не можна тільки окремо по постачальнику, якщо його немає то за реквізитами. На питання за що зняли три грн - за невдалу спробу платежу. Перший раз з таким стикаюсь.
Додано: Нед 18 чер, 2023 19:38
pavyak а у чому сенс платити комуналь у ощаді? Ну я ще розумію там ПУМБ, спорт чи Вєрка від Тасі де є кешбек... А тут? Це що така супер-збочена форма садомазохізму?
Додано: Нед 18 чер, 2023 20:22
Можливо ви праві. Але 7 грн , це для кешбеку ні що. І я так раз на пів року підтримував активність карти (мій комфорт), більше таких подарунків робити не буду. Все інше пішло через Пумб. Ну і газ я заплатив вже Вєркою. Ну і на останок, чому я в ощаді, до 24,02,22. була зарплатна карта, з того часу підприємство на простої через війну, а ми ж віримо в перемогу, от і не закриваю.
Додано: Пон 19 чер, 2023 07:02
Нічого кращого окрім комуналки немає для мобільності рахунку ,тим паче що сума може бути люба , наприклад зробити оплату карткою в іншому додатку
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:52
Re: Ощадбанк
Де можна подивитися тарифи, зокрема на видачу довідок (для фізосіб)?
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:59
на який рахунок оформляти депозит , щоб зняти по закінченню безкоштовно
Цифрова Моя картка
Цифрову картку відкривайте миттєво
оформлення у зручному чат-боті, підвантажте документи просто через Дія
реквізити картки отримайте в SMS
щоб розраховуватись, додайте її в Apple/Google Pay
знімайте готівку у банкоматі з функцією «Зняття готівки без картки» у додатку
знадобиться пластиковий носій картки – просто дозамовте у відділенні
для випуску пластику автоматично - при офомленні в боті підвантажте фото документів вручну, без Дія
Основні тарифи
Валюта
UAH/USD/EUR
Цифрова картка
безкоштовне миттєве оформлення (з можливістю оформлення пластикової картки)
Перекази з картки на картку
безкоштовно (до 20 000 грн/міс)
Зняття готівки в банкоматах
безкоштовно (до 20 000 грн/міс)
Зняття готівки в касі
безкоштовно 2 рази/міс, понад ліміт – 1%
Видача готівки за кордоном
1,5% + 35 гр
Додано: Чет 13 лип, 2023 20:44
Re: Ощадбанк
Вона не зовсім безкоштовна. Одразу при оформленні пише- Плата за СМС інформування 10грн. Може можна перейти на інше безкоштовне інформування?
Додано: Чет 13 лип, 2023 21:44
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:15
Re: Ощадбанк
Із зарплатки зняття готівки в чужих банкоматах комісії нема ?
Сам відповім до 30 тис в місяць без комісії у всіх банкоматах включаючи рідний ощад
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