|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лип, 2023 21:12
yama написав:
Із зарплатки зняття готівки в чужих банкоматах комісії нема ?
Сам відповім до 30 тис в місяць без комісії у всіх банкоматах включаючи рідний ощад
Є інд.умови. поясню. ЗП більше 100к. Є ліміт в день, безкоштовно ліміт на зняття на всю місячну зп та премія
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13768
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор