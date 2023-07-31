В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів. 11.07 перевів усі картки через бота на пуші. У суботу по 2 з 4 карток списало по 7 грн. за смс інформування. При тому що по усім карткам останні 2 року до цього або було вимкнене інформування в принципі або було інформування яке не тарифікувалось банком. Підтримка спочатку морозилась буцім-то ви ж тільки у липні перейшли на пуші значить за цей місяць у вас ще мала плата стягуватись. Тільки з 4 спроби вдалось втрапити на напівадекватного оператора який в підсумку після 40 хв. розмови підтвердив що списання було здійснене помилково і має бути повернуто. Втім він наразі тільки оформлює заявку на повернення коштів - а завтра ще треба зателефонувати та взнати чим закінчився розгляд заявки та коли гроші повернуть. ДБЛИ - БЛД