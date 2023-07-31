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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:12

  yama написав:Із зарплатки зняття готівки в чужих банкоматах комісії нема ?
Сам відповім до 30 тис в місяць без комісії у всіх банкоматах включаючи рідний ощад

Є інд.умови. поясню. ЗП більше 100к. Є ліміт в день, безкоштовно ліміт на зняття на всю місячну зп та премія
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:31

Re: Ощадбанк

В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів. 11.07 перевів усі картки через бота на пуші. У суботу по 2 з 4 карток списало по 7 грн. за смс інформування. При тому що по усім карткам останні 2 року до цього або було вимкнене інформування в принципі або було інформування яке не тарифікувалось банком. Підтримка спочатку морозилась буцім-то ви ж тільки у липні перейшли на пуші значить за цей місяць у вас ще мала плата стягуватись. Тільки з 4 спроби вдалось втрапити на напівадекватного оператора який в підсумку після 40 хв. розмови підтвердив що списання було здійснене помилково і має бути повернуто. Втім він наразі тільки оформлює заявку на повернення коштів - а завтра ще треба зателефонувати та взнати чим закінчився розгляд заявки та коли гроші повернуть. ДБЛИ - БЛД :(
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  #<1 ... 38394041
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