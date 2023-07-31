Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 38394041 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.5 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 4 2- Погане. Некомпетентне. 14% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 43% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 7% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 7% 1 Всього голосів : 14 Додано: Сер 19 лип, 2023 21:12 yama написав: Із зарплатки зняття готівки в чужих банкоматах комісії нема ?

Сам відповім до 30 тис в місяць без комісії у всіх банкоматах включаючи рідний ощад Із зарплатки зняття готівки в чужих банкоматах комісії нема ?Сам відповім до 30 тис в місяць без комісії у всіх банкоматах включаючи рідний ощад

Є інд.умови. поясню. ЗП більше 100к. Є ліміт в день, безкоштовно ліміт на зняття на всю місячну зп та премія Є інд.умови. поясню. ЗП більше 100к. Є ліміт в день, безкоштовно ліміт на зняття на всю місячну зп та премія sens

Повідомлень: 13866 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 765 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 17:31 Re: Ощадбанк В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів. 11.07 перевів усі картки через бота на пуші. У суботу по 2 з 4 карток списало по 7 грн. за смс інформування. При тому що по усім карткам останні 2 року до цього або було вимкнене інформування в принципі або було інформування яке не тарифікувалось банком. Підтримка спочатку морозилась буцім-то ви ж тільки у липні перейшли на пуші значить за цей місяць у вас ще мала плата стягуватись. Тільки з 4 спроби вдалось втрапити на напівадекватного оператора який в підсумку після 40 хв. розмови підтвердив що списання було здійснене помилково і має бути повернуто. Втім він наразі тільки оформлює заявку на повернення коштів - а завтра ще треба зателефонувати та взнати чим закінчився розгляд заявки та коли гроші повернуть. ДБЛИ - БЛД Alien Повідомлень: 2265 З нами з: 12.01.20 Подякував: 68 раз. Подякували: 682 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:37 Re: Ощадбанк Alien написав: В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів. В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів. Фуу, налякали Я 2 роки не користуюся ощАдом. Поліз перевіряти, а смарт мій заховав/приспав аплікуху. Таки розбудив ту аплікуху, а вона каже, шо вже є зовсім нова версія, треба установити.

Бооже, установив, вислухав новий код по телефону. Таки зайшов у нову аплікуху з тим гидким лупооким хробаком-цурпалком.

А воно пише, що всі мої картки на пушах. Все по нулях. Отакої.

А можна того хробачка якось перефарбувати в іншій колір, є де таке в налаштуваннях?! Фуу, налякалиЯ 2 роки не користуюся ощАдом. Поліз перевіряти, а смарт мій заховав/приспав аплікуху. Таки розбудив ту аплікуху, а вона каже, шо вже є зовсім нова версія, треба установити.Бооже, установив, вислухав новий код по телефону. Таки зайшов у нову аплікуху з тим гидким лупооким хробаком-цурпалком.А воно пише, що всі мої картки на пушах. Все по нулях. Отакої.А можна того хробачка якось перефарбувати в іншій колір, є де таке в налаштуваннях?! Amethyst

Повідомлень: 4328 З нами з: 05.05.21 Подякував: 321 раз. Подякували: 783 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 38394041 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_