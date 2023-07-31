Є інд.умови. поясню. ЗП більше 100к. Є ліміт в день, безкоштовно ліміт на зняття на всю місячну зп та премія
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лип, 2023 21:12
Додано: Пон 31 лип, 2023 17:31
Re: Ощадбанк
В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів. 11.07 перевів усі картки через бота на пуші. У суботу по 2 з 4 карток списало по 7 грн. за смс інформування. При тому що по усім карткам останні 2 року до цього або було вимкнене інформування в принципі або було інформування яке не тарифікувалось банком. Підтримка спочатку морозилась буцім-то ви ж тільки у липні перейшли на пуші значить за цей місяць у вас ще мала плата стягуватись. Тільки з 4 спроби вдалось втрапити на напівадекватного оператора який в підсумку після 40 хв. розмови підтвердив що списання було здійснене помилково і має бути повернуто. Втім він наразі тільки оформлює заявку на повернення коштів - а завтра ще треба зателефонувати та взнати чим закінчився розгляд заявки та коли гроші повернуть. ДБЛИ - БЛД
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:37
Re: Ощадбанк
Фуу, налякали Я 2 роки не користуюся ощАдом. Поліз перевіряти, а смарт мій заховав/приспав аплікуху. Таки розбудив ту аплікуху, а вона каже, шо вже є зовсім нова версія, треба установити.
Бооже, установив, вислухав новий код по телефону. Таки зайшов у нову аплікуху з тим гидким лупооким хробаком-цурпалком.
А воно пише, що всі мої картки на пушах. Все по нулях. Отакої.
А можна того хробачка якось перефарбувати в іншій колір, є де таке в налаштуваннях?!
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