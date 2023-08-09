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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:50

  Alien написав:В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів

це про те, що з 18.08.2023 щось там... блаблабла ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:04

Re: Ощадбанк

Что все-таки решил коллективный разум по поводу отключения СМС? У меня на кредитке "Мой Комфорт" (после 24.02.22 Ощад кредитный лимит обнулил) в приложении указано "получать СМС на сумму больше 1000 грн за 12 грн/мес". Отключил. После этого Ощад прислал в Вайбер, что в целях безопасности СМС-банкинг по карте не может быть отключен.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:13

  Кащей написав:Что все-таки решил коллективный разум по поводу отключения СМС? У меня на кредитке "Мой Комфорт" (после 24.02.22 Ощад кредитный лимит обнулил) в приложении указано "получать СМС на сумму больше 1000 грн за 12 грн/мес". Отключил. После этого Ощад прислал в Вайбер, что в целях безопасности СМС-банкинг по карте не может быть отключен.

На пуші теж не дає перевести? Чи телефон не підтримує пуші?
Alien
 
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  #<1 ... 39404142
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