це про те, що з 18.08.2023 щось там... блаблабла ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:50
Додано: Сер 09 сер, 2023 11:04
Re: Ощадбанк
Что все-таки решил коллективный разум по поводу отключения СМС? У меня на кредитке "Мой Комфорт" (после 24.02.22 Ощад кредитный лимит обнулил) в приложении указано "получать СМС на сумму больше 1000 грн за 12 грн/мес". Отключил. После этого Ощад прислал в Вайбер, что в целях безопасности СМС-банкинг по карте не может быть отключен.
Додано: Сер 09 сер, 2023 11:13
На пуші теж не дає перевести? Чи телефон не підтримує пуші?
Додано: Сер 09 сер, 2023 14:43
Додано: Сер 09 сер, 2023 21:44
Re: Ощадбанк
А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
Зараз переглядають цей форум: Vatsyk і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|