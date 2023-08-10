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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:50
Alien написав:
В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів
це про те, що з 18.08.2023 щось там... блаблабла ?
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:04
Что все-таки решил коллективный разум по поводу отключения СМС? У меня на кредитке "Мой Комфорт" (после 24.02.22 Ощад кредитный лимит обнулил) в приложении указано "получать СМС на сумму больше 1000 грн за 12 грн/мес". Отключил. После этого Ощад прислал в Вайбер, что в целях безопасности СМС-банкинг по карте не может быть отключен.
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Кащей
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:13
Кащей написав:
Что все-таки решил коллективный разум по поводу отключения СМС? У меня на кредитке "Мой Комфорт" (после 24.02.22 Ощад кредитный лимит обнулил) в приложении указано "получать СМС на сумму больше 1000 грн за 12 грн/мес". Отключил. После этого Ощад прислал в Вайбер, что в целях безопасности СМС-банкинг по карте не может быть отключен.
На пуші теж не дає перевести? Чи телефон не підтримує пуші?
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Alien
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Додано: Сер 09 сер, 2023 14:43
Alien написав:
На пуші теж не дає перевести? Чи телефон не підтримує пуші?
в приложении нет такой возможности, но получилось перевести на пуши через телеграмм-бот.
Вообще, надеюсь дойти до отделения и попытаться закрыть этот счет.
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Кащей
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Додано: Сер 09 сер, 2023 21:44
А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
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westzol
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Додано: Чет 10 сер, 2023 23:07
westzol написав:А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
Мої рахунки - Налаштування карт. Якось так. Шукайте - і знайдете. Точніше не скажу, бо Ощад кожного разу для авторизації в телезі присилає смс, а у мене є підозра, що це автоматично вмикає смс-інформування. Принаймні так було при спробі зайти у веб-версію Ощад 24.
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Кащей
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