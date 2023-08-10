RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:50

  Alien написав:В поточному місяці від ощАДу приходило повідомлення про те що платними стають усі види повідомлень про операції крім пушів

це про те, що з 18.08.2023 щось там... блаблабла ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:04

Re: Ощадбанк

Что все-таки решил коллективный разум по поводу отключения СМС? У меня на кредитке "Мой Комфорт" (после 24.02.22 Ощад кредитный лимит обнулил) в приложении указано "получать СМС на сумму больше 1000 грн за 12 грн/мес". Отключил. После этого Ощад прислал в Вайбер, что в целях безопасности СМС-банкинг по карте не может быть отключен.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 30.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:13

  Кащей написав:Что все-таки решил коллективный разум по поводу отключения СМС? У меня на кредитке "Мой Комфорт" (после 24.02.22 Ощад кредитный лимит обнулил) в приложении указано "получать СМС на сумму больше 1000 грн за 12 грн/мес". Отключил. После этого Ощад прислал в Вайбер, что в целях безопасности СМС-банкинг по карте не может быть отключен.

На пуші теж не дає перевести? Чи телефон не підтримує пуші?
Alien
 
Повідомлень: 2300
З нами з: 12.01.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 14:43

  Alien написав:На пуші теж не дає перевести? Чи телефон не підтримує пуші?

в приложении нет такой возможности, но получилось перевести на пуши через телеграмм-бот.
Вообще, надеюсь дойти до отделения и попытаться закрыть этот счет.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 30.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 21:44

Re: Ощадбанк

А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
westzol
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:07

Re: Ощадбанк

westzol написав:А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
Мої рахунки - Налаштування карт. Якось так. Шукайте - і знайдете. Точніше не скажу, бо Ощад кожного разу для авторизації в телезі присилає смс, а у мене є підозра, що це автоматично вмикає смс-інформування. Принаймні так було при спробі зайти у веб-версію Ощад 24.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 30.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (416)
10.08.2023 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.