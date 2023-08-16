Ви шо? Там платіжки дорожче і пенсію отримати можливо на одній касі,в ощадбанку хоча б дві каси є
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:06
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:25
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:31
Додано: Сер 16 сер, 2023 19:50
У меня смс отключены давно.
И телеграм с Ощадом я никак не пересекал.
А вот входил, так же как всегда, в НОВУЮ аппку Ощада (!! к которой смс сами не подключались!!) - неожиданно на следующий день приходит смс от банка: "за Вашою заявою смс відключено"
WTF?
за чьей какой заявой??
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