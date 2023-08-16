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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:06
daap написав: sens написав:
до каси
справжні пенсіонери ходять до Укрпошти. щоб зробити нестерпною роботу поштового відділення
Ви шо? Там платіжки дорожче і пенсію отримати можливо на одній касі,в ощадбанку хоча б дві каси є
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:25
sens написав:
дві каси є
у нас на Троєщині Ощад і Укрпошта - двері поруч.
так в Ощаді - працівники у футбола грають - нема нікого. у той час у пошті - очі вилазять від формаліну
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:31
daap написав: sens написав:
дві каси є
у нас на Троєщині Ощад і Укрпошта - двері поруч.
так в Ощаді - працівники у футбола грають - нема нікого. у той час у пошті - очі вилазять від формаліну
Тому що на пошті люди роблять інтенсив тільки в окремі дати
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Додано: Сер 16 сер, 2023 19:50
Кащей написав:
westzol написав:А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
Мої рахунки - Налаштування карт. Якось так. Шукайте - і знайдете. Точніше не скажу, бо Ощад кожного разу для авторизації в телезі присилає смс, а у мене є підозра, що це автоматично вмикає смс-інформування. Принаймні так було при спробі зайти у веб-версію Ощад 24.
У меня смс отключены давно
.
И телеграм с Ощадом я никак не пересекал.
А вот входил, так же как всегда, в НОВУЮ аппку Ощада (!! к которой смс сами не подключались!!) - неожиданно на следующий день приходит смс от банка: "за Вашою заявою смс відключено
"
WTF?
за чьей какой заявой??
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Додано: Сер 16 сер, 2023 22:20
flysoulfly, такое сообщение может приходить, если были также подключены бесплатные PUSH-уведомления.
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