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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:06

  daap написав:
  sens написав:до каси


справжні пенсіонери ходять до Укрпошти. щоб зробити нестерпною роботу поштового відділення
Ви шо? Там платіжки дорожче і пенсію отримати можливо на одній касі,в ощадбанку хоча б дві каси є
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:25

Re: Ощадбанк

  sens написав:дві каси є


у нас на Троєщині Ощад і Укрпошта - двері поруч.
так в Ощаді - працівники у футбола грають - нема нікого. у той час у пошті - очі вилазять від формаліну
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:31

  daap написав:
  sens написав:дві каси є


у нас на Троєщині Ощад і Укрпошта - двері поруч.
так в Ощаді - працівники у футбола грають - нема нікого. у той час у пошті - очі вилазять від формаліну

Тому що на пошті люди роблять інтенсив тільки в окремі дати
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:50

  Кащей написав:
westzol написав:А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
Мої рахунки - Налаштування карт. Якось так. Шукайте - і знайдете. Точніше не скажу, бо Ощад кожного разу для авторизації в телезі присилає смс, а у мене є підозра, що це автоматично вмикає смс-інформування. Принаймні так було при спробі зайти у веб-версію Ощад 24.
У меня смс отключены давно.
И телеграм с Ощадом я никак не пересекал.
А вот входил, так же как всегда, в НОВУЮ аппку Ощада (!! к которой смс сами не подключались!!) - неожиданно на следующий день приходит смс от банка: "за Вашою заявою смс відключено"
:twisted: WTF?
за чьей какой заявой??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:20

Re: Ощадбанк

flysoulfly, такое сообщение может приходить, если были также подключены бесплатные PUSH-уведомления.
Howl
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