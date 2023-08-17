westzol написав:А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
Мої рахунки - Налаштування карт. Якось так. Шукайте - і знайдете. Точніше не скажу, бо Ощад кожного разу для авторизації в телезі присилає смс, а у мене є підозра, що це автоматично вмикає смс-інформування. Принаймні так було при спробі зайти у веб-версію Ощад 24.
У меня смс отключены давно. И телеграм с Ощадом я никак не пересекал. А вот входил, так же как всегда, в НОВУЮ аппку Ощада (!! к которой смс сами не подключались!!) - неожиданно на следующий день приходит смс от банка: "за Вашою заявою смс відключено" WTF? за чьей какой заявой??