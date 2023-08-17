Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:06
daap написав: sens написав:
до каси
справжні пенсіонери ходять до Укрпошти. щоб зробити нестерпною роботу поштового відділення
Ви шо? Там платіжки дорожче і пенсію отримати можливо на одній касі,в ощадбанку хоча б дві каси є
sens
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:25
sens написав:
дві каси є
у нас на Троєщині Ощад і Укрпошта - двері поруч.
так в Ощаді - працівники у футбола грають - нема нікого. у той час у пошті - очі вилазять від формаліну
daap
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:31
daap написав: sens написав:
дві каси є
у нас на Троєщині Ощад і Укрпошта - двері поруч.
так в Ощаді - працівники у футбола грають - нема нікого. у той час у пошті - очі вилазять від формаліну
Тому що на пошті люди роблять інтенсив тільки в окремі дати
sens
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Додано: Сер 16 сер, 2023 19:50
Кащей написав: westzol написав:А не підкажете, як перейти на пуш в телеграмі, я там такого пункту не зміг знайти. Дякую.
Мої рахунки - Налаштування карт. Якось так. Шукайте - і знайдете. Точніше не скажу, бо Ощад кожного разу для авторизації в телезі присилає смс, а у мене є підозра, що це автоматично вмикає смс-інформування. Принаймні так було при спробі зайти у веб-версію Ощад 24.
У меня смс
отключены давно
.
И телеграм с Ощадом я никак не пересекал.
А вот входил, так же как всегда, в НОВУЮ аппку Ощада (!! к которой смс сами не подключались!!) - неожиданно на следующий день приходит смс от банка: "за Вашою заявою смс
відключено
"
WTF?
за чьей какой заявой??
flysoulfly
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Додано: Сер 16 сер, 2023 22:20
flysoulfly, такое сообщение может приходить, если были также подключены бесплатные PUSH-уведомления.
Howl
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:10
Відображенням нової філософії в комунікаціях є маніфест Ощаду
https://www.project.minfin.com.ua/novi- ... omunikacij
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:47
Howl написав: flysoulfly
, такое сообщение может приходить, если были также подключены бесплатные PUSH-уведомления.
возможно,
но никто никаким "обращением" не просил
отключать
ни смс , ни PUSH
Или.. может, теперь и при входе в НОВУЮ аппку будут автоматом самоподключаться платные смс?
Шото было про изменения в процедуре? (с 18 августа ?
кажется)
flysoulfly
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:33
flysoulfly
, включаете платные SMS, отключаются бесплатные PUSH и наоборот.
У вас, скорее всего, подключены PUSH.
flysoulfly написав:
Или.. может, теперь и при входе в НОВУЮ аппку будут автоматом самоподключаться платные смс?
Не будут включаться автоматом SMS, хоть входи в через приложение, хоть через веб-версию.
Howl
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:41
Howl написав:
У вас, скорее всего, подключены PUSH.
да, но давно.
шо ж ВДРУГ смс прилетела про "отключение смс" ?
flysoulfly написав:
Или.. может, теперь и при входе в НОВУЮ аппку будут автоматом самоподключаться платные смс?
Не будут включаться автоматом SMS, хоть входи в через приложение, хоть через веб-версию.
хотелось бы
flysoulfly
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