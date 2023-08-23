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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 01:33
Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?
В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
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