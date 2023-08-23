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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 01:33

Re: Ощадбанк

Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?

В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 05:40

Re: Ощадбанк

Howl написав:Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?

В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
Это тариф моя картка.
В тг можно убедиться через чат-бот.
vadymbanker
 
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