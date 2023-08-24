Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?
В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
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Додано: Чет 24 сер, 2023 01:33
Re: Ощадбанк
Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?
В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
Додано: Чет 24 сер, 2023 05:40
Re: Ощадбанк
Это тариф моя картка.
В тг можно убедиться через чат-бот.
Додано: Чет 24 сер, 2023 08:13
Нажаль розумію що таке зараз #тг. Чому неможливо на гарячці все дізнатися без пінг-понгу до відділення ?
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