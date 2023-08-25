Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?
В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
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Додано: Чет 24 сер, 2023 01:33
Re: Ощадбанк
Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?
В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
Додано: Чет 24 сер, 2023 05:40
Re: Ощадбанк
Это тариф моя картка.
В тг можно убедиться через чат-бот.
Додано: Чет 24 сер, 2023 08:13
Нажаль розумію що таке зараз #тг. Чому неможливо на гарячці все дізнатися без пінг-понгу до відділення ?
Додано: Чет 24 сер, 2023 13:18
Re: Ощадбанк
Вітаю панство! Як зараз справи зі зняттям доларів в Ощаді?
Додано: Чет 24 сер, 2023 13:37
Re: Ощадбанк
Без проблем
Додано: Чет 24 сер, 2023 13:51
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:53
Коллеги, открывал зарплатный проект в другой области, а сейчас вернулся в Харьков и хочу закрыть счет.
На горячке сказали, что это можно можно сделать в любом отделении при наличии фин. номера телефона, в отделении не знают, на сайте пишут, что закрыть можно лишь при заявлении, которое написано в регионе открытия счета.
Неужели нужно ехать тысячу км, чтобы закрыть счет?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:04
Ну финномер у вас же, ваш телепон.
А шобы закрыться в вашем случае нуна сделать сначала перебранчевание, т.е. сделаться клиентом местного отд-я. Для этого местное должно отправить запрос в предыдущее, получить оттуда образцы вашей подписи и сличить с вашими... делов на от 1ч до 1 дня.
Но нуна это сделать (
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:09
Amethyst
Спасибо. Значит, специалист в отделении все правильно сделала - взяла сканы паспорта и кода, отправила запрос в другую область. И сказала ждать.
Сразу дала корешок о приеме заявления на закрытие счета (хотя именно заявления я не писал, просто попросил закрыть счет).
Т.е. если в другом регионе разрешат - вопрос, так понимаю, будет закрыт.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:11
Ну вам хороший спец попался, берегите её
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