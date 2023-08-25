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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 01:33

Re: Ощадбанк

Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?

В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 05:40

Re: Ощадбанк

Howl написав:Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?

В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
Это тариф моя картка.
В тг можно убедиться через чат-бот.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 08:13

  vadymbanker написав:
Howl написав:Как узнать тариф, в котором обслуживается счёт?

В приложении оформили карту АТБ (Моя картка), а название счета указано "Мій рахунок".
Это тариф моя картка.
В тг можно убедиться через чат-бот.

Нажаль розумію що таке зараз #тг. Чому неможливо на гарячці все дізнатися без пінг-понгу до відділення ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:18

Re: Ощадбанк

Вітаю панство! Як зараз справи зі зняттям доларів в Ощаді?
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:37

Re: Ощадбанк

Scholar написав:Вітаю панство! Як зараз справи зі зняттям доларів в Ощаді?
Без проблем
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:51

  vadymbanker написав:
Scholar написав:Вітаю панство! Як зараз справи зі зняттям доларів в Ощаді?
Без проблем

Підтверджую,в межах НБУ,в м.Одеса,Львів,Київ - попередньо завітати до каси.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:53

Коллеги, открывал зарплатный проект в другой области, а сейчас вернулся в Харьков и хочу закрыть счет.
На горячке сказали, что это можно можно сделать в любом отделении при наличии фин. номера телефона, в отделении не знают, на сайте пишут, что закрыть можно лишь при заявлении, которое написано в регионе открытия счета.
Неужели нужно ехать тысячу км, чтобы закрыть счет?
evgr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:04

  evgr написав:Коллеги, открывал зарплатный проект в другой области, а сейчас вернулся в Харьков и хочу закрыть счет.
На горячке сказали, что это можно можно сделать в любом отделении при наличии фин. номера телефона, в отделении не знают, на сайте пишут, что закрыть можно лишь при заявлении, которое написано в регионе открытия счета.
Неужели нужно ехать тысячу км, чтобы закрыть счет?

Ну финномер у вас же, ваш телепон.
А шобы закрыться в вашем случае нуна сделать сначала перебранчевание, т.е. сделаться клиентом местного отд-я. Для этого местное должно отправить запрос в предыдущее, получить оттуда образцы вашей подписи и сличить с вашими... делов на от 1ч до 1 дня.
Но нуна это сделать (
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:09

Amethyst
Спасибо. Значит, специалист в отделении все правильно сделала - взяла сканы паспорта и кода, отправила запрос в другую область. И сказала ждать.
Сразу дала корешок о приеме заявления на закрытие счета (хотя именно заявления я не писал, просто попросил закрыть счет).
Т.е. если в другом регионе разрешат - вопрос, так понимаю, будет закрыт.
evgr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:11

  evgr написав:Amethyst
Спасибо. Значит, специалист в отделении все правильно сделала - взяла сканы паспорта и кода, отправила запрос в другую область. И сказала ждать.
Сразу дала корешок о приеме заявления на закрытие счета (хотя именно заявления я не писал, просто попросил закрыть счет).
Т.е. если в другом регионе разрешат - вопрос, так понимаю, будет закрыт.

Ну вам хороший спец попался, берегите её 8)
Amethyst
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