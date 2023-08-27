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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 сер, 2023 14:56
Ощад таки содрал 10 грн за смс, хотя я их отключил ещё 9 августа и в приложении светится "повідомлення вимкнені". Сумма также непонятна, ведь в приложении цена за эту услугу указана 12 грн.
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Кащей
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