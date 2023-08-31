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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 сер, 2023 14:56
Re: Ощадбанк
Ощад таки содрал 10 грн за смс, хотя я их отключил ещё 9 августа и в приложении светится "повідомлення вимкнені". Сумма также непонятна, ведь в приложении цена за эту услугу указана 12 грн.
Додано: Пон 28 сер, 2023 15:37
Ощадбанк продлил срок действия всех просроченных с февраля 2022 года платежных карт, в том числе и для переселенцев, до 31 декабря 2023 года.
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:31
Хтось пробував обмін валют в ощад24? Можна з гривневої картки конвертувати кошти на валютну?
Додано: Чет 31 сер, 2023 12:01
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:30
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:46
Я думаю, що як тільки я зайду, то вони таки спишуть оті 10грн, потім поки будуть кулупати сторнірованіє аж 2 тижні, то нарахують %% на овер, потім таки сторнують, но тільки оті 10грн, а відсотки загублять...і потім вже будуть чекати заяву від мене на сторнірованіє %% за овер сторнірованого червонця. Це ощАд, чую дупою, що так і буде
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