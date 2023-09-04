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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 сер, 2023 14:56
Ощад таки содрал 10 грн за смс, хотя я их отключил ещё 9 августа и в приложении светится "повідомлення вимкнені". Сумма также непонятна, ведь в приложении цена за эту услугу указана 12 грн.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:37
Ощадбанк продлил срок действия всех просроченных с февраля 2022 года платежных карт, в том числе и для переселенцев, до 31 декабря 2023 года.
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sens
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:31
Хтось пробував обмін валют в ощад24? Можна з гривневої картки конвертувати кошти на валютну?
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wasilla
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:01
wasilla написав:
Хтось пробував обмін валют в ощад24? Можна з гривневої картки конвертувати кошти на валютну?
Див. тут
i тут
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Amethyst
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:30
Amethyst написав:
боюся заходити
чого боятися, шо буде помилково списана комісія за заход? ))))))))
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daap
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:46
daap написав: Amethyst написав:
боюся заходити
чого боятися, шо буде помилково списана комісія за заход? ))))))))
Я думаю, що як тільки я зайду, то вони таки спишуть оті 10грн, потім поки будуть кулупати сторнірованіє аж 2 тижні, то нарахують %% на овер, потім таки сторнують, но тільки оті 10грн, а відсотки загублять...і потім вже будуть чекати заяву від мене на сторнірованіє %% за овер сторнірованого червонця. Це ощАд, чую дупою, що так і буде
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Amethyst
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Додано: Нед 03 вер, 2023 19:43
sens Допустим продлили карту, а для платежей в интернете какую дату окончания срока действия карти ставить? Есть новая карта в приложении(она находится в отделении), а старая находится в разделе просроченных карт. Получить карту не реально нахожусь в Германии, в 4 часах езды от Консульства Украины для получения доверенности. И карта без чипа и немцы забыли как такими картами пользоваться и большинство терминалов их не поддерживают уже.
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Stier
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:59
Stier написав:sens
Допустим продлили карту, а для платежей в интернете какую дату окончания срока действия карти ставить? Есть новая карта в приложении(она находится в отделении), а старая находится в разделе просроченных карт. Получить карту не реально нахожусь в Германии, в 4 часах езды от Консульства Украины для получения доверенности. И карта без чипа и немцы забыли как такими картами пользоваться и большинство терминалов их не поддерживают уже.
які Вам доступні функції в додатку Ощад , нагадую що є 2 діючих додатки банка
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sens
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:18
Stier написав:sens
Допустим продлили карту, а для платежей в интернете какую дату окончания срока действия карти ставить? Есть новая карта в приложении(она находится в отделении), а старая находится в разделе просроченных карт. Получить карту не реально нахожусь в Германии, в 4 часах езды от Консульства Украины для получения доверенности. И карта без чипа и немцы забыли как такими картами пользоваться и большинство терминалов их не поддерживают уже.
Через приложение откройте цифровую карту и заведите её в смартфон. Не выходя из дома получите полноценный платежный инструмент на 5 лет. Инструкции на сайте Ощада расписаны подробно для средних умов.
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acsir
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