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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 21:50
Re: Ощадбанк
По дебетовой карте, которой 5 лет не пользуюсь, списали 10 грн. в минус за смс информирование. До какой суммы могут загнать минус?
Додано: Пон 04 вер, 2023 21:59
postal-crazy Мені також таке повідомлення прийшло на вайбер, хоча не пам'ятаю чи там що і було, але обіцяли у повідомленні за 10 днів повернути.
Додано: Пон 04 вер, 2023 23:16
у меня точно такое сообщение весит не понимаю как они стянули 10 гривен если это валютная карта в евро ? И вообще я за границей очень дорого эти смс обойдутся отключала все ещё давно когда была у персонального менеджера! Надо держать ушки на макушке с этим ощадом!
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