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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:50

Re: Ощадбанк

По дебетовой карте, которой 5 лет не пользуюсь, списали 10 грн. в минус за смс информирование. До какой суммы могут загнать минус?
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:59

postal-crazy Мені також таке повідомлення прийшло на вайбер, хоча не пам'ятаю чи там що і було, але обіцяли у повідомленні за 10 днів повернути.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:16

  Amethyst написав:Зображення

боюся заходити, краще почекаю оті 2 тижня :mrgreen:
у меня точно такое сообщение весит не понимаю как они стянули 10 гривен если это валютная карта в евро ? И вообще я за границей очень дорого эти смс обойдутся отключала все ещё давно когда была у персонального менеджера! Надо держать ушки на макушке с этим ощадом!
tzeery608
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