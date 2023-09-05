RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:50

Re: Ощадбанк

По дебетовой карте, которой 5 лет не пользуюсь, списали 10 грн. в минус за смс информирование. До какой суммы могут загнать минус?
postal-crazy
 
Повідомлень: 181
З нами з: 18.12.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:59

postal-crazy Мені також таке повідомлення прийшло на вайбер, хоча не пам'ятаю чи там що і було, але обіцяли у повідомленні за 10 днів повернути.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6108
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:16

  Amethyst написав:Зображення

боюся заходити, краще почекаю оті 2 тижня :mrgreen:
у меня точно такое сообщение весит не понимаю как они стянули 10 гривен если это валютная карта в евро ? И вообще я за границей очень дорого эти смс обойдутся отключала все ещё давно когда была у персонального менеджера! Надо держать ушки на макушке с этим ощадом!
tzeery608
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 18.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:34

  Amethyst написав:Зображення

боюся заходити, краще почекаю оті 2 тижня :mrgreen:

Так а десятку-то они сняли или нет?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 30.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:26

  Кащей написав:
  Amethyst написав:Зображення

боюся заходити, краще почекаю оті 2 тижня :mrgreen:

Так а десятку-то они сняли или нет?

Мені вже повернули
lara_08
 
Повідомлень: 804
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:44

Re: Ощадбанк

причем вернули той же датой, что и списали - 26.08. То есть, не вернули, а сторнировали операцию.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 30.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:47

acsir За средние умы спасибо, Главный вопрос дата окончания продленной карти для покупок в интернете? З.Ы не у всех на телефоне есть NFCдля использования в торговой сети
Stier
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.09.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:12

Re: Ощадбанк

  Stier написав:Главный вопрос дата окончания продленной карти для покупок в интернете?

Для оплати в інтернеті продовжені карти у більшості випадків не годяться ніяк. Так бувають виключення - Тася подовжувала дію карток "чесно" - в додатку горів новий термін їх валідності. Тобто ця інформація проходила через усі реєстри МПС. Більшіть банків цим не заморочуються - і подовжені картки діють лише в наземних терміналах де немає перевірки терміну валідності.
  Stier написав:не у всех на телефоне есть NFCдля использования в торговой сети
- ну це якби проблема не того хто давав пораду - а того хто досі не подбав про придбання - нормального смартфону. NFC наразі є на багатьох і не дорогих моделях. Втім якщо вам картка треба була для оплат в інтернеті - то порекомендований вам acsir спосіб має вас повністю влаштовувати - випущена у такий спосіб цифрова картка буче чудово підходити для оплат в інтернеті.
Alien
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (458)
05.09.2023 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.