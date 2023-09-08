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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

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Ощадбанк 2.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:50

Re: Ощадбанк

По дебетовой карте, которой 5 лет не пользуюсь, списали 10 грн. в минус за смс информирование. До какой суммы могут загнать минус?
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:59

postal-crazy Мені також таке повідомлення прийшло на вайбер, хоча не пам'ятаю чи там що і було, але обіцяли у повідомленні за 10 днів повернути.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:16

  Amethyst написав:Зображення

боюся заходити, краще почекаю оті 2 тижня :mrgreen:
у меня точно такое сообщение весит не понимаю как они стянули 10 гривен если это валютная карта в евро ? И вообще я за границей очень дорого эти смс обойдутся отключала все ещё давно когда была у персонального менеджера! Надо держать ушки на макушке с этим ощадом!
tzeery608
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:34

  Amethyst написав:Зображення

боюся заходити, краще почекаю оті 2 тижня :mrgreen:

Так а десятку-то они сняли или нет?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:26

  Кащей написав:
  Amethyst написав:Зображення

боюся заходити, краще почекаю оті 2 тижня :mrgreen:

Так а десятку-то они сняли или нет?

Мені вже повернули
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:44

Re: Ощадбанк

причем вернули той же датой, что и списали - 26.08. То есть, не вернули, а сторнировали операцию.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:47

acsir За средние умы спасибо, Главный вопрос дата окончания продленной карти для покупок в интернете? З.Ы не у всех на телефоне есть NFCдля использования в торговой сети
Stier
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:12

Re: Ощадбанк

  Stier написав:Главный вопрос дата окончания продленной карти для покупок в интернете?

Для оплати в інтернеті продовжені карти у більшості випадків не годяться ніяк. Так бувають виключення - Тася подовжувала дію карток "чесно" - в додатку горів новий термін їх валідності. Тобто ця інформація проходила через усі реєстри МПС. Більшіть банків цим не заморочуються - і подовжені картки діють лише в наземних терміналах де немає перевірки терміну валідності.
  Stier написав:не у всех на телефоне есть NFCдля использования в торговой сети
- ну це якби проблема не того хто давав пораду - а того хто досі не подбав про придбання - нормального смартфону. NFC наразі є на багатьох і не дорогих моделях. Втім якщо вам картка треба була для оплат в інтернеті - то порекомендований вам acsir спосіб має вас повністю влаштовувати - випущена у такий спосіб цифрова картка буче чудово підходити для оплат в інтернеті.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:29

всем спасибо за помощь!

AlienОплатить не возможно, нашел магазин с терминалом принимающим магнитные ленты, где купил ваучеры Амазона так решил проблему как потратить деньги с этой карти.P.S. NFS у мня был в старой Соньке и как то раз приехал в Метро набросал полную точку, а кошелька нет. Позвонил сыну он продиктовал все реквизиты карти и не пришлось оставлять полную тележку в магазине. два года назад, или три выбирая телефон выбирал по бюджету и стоял выбор хорошая камера, или NFS выбрал камеру. Спасибо! Всем Удачи!
Stier
 
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