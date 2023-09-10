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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 21:50
Re: Ощадбанк
По дебетовой карте, которой 5 лет не пользуюсь, списали 10 грн. в минус за смс информирование. До какой суммы могут загнать минус?
Додано: Пон 04 вер, 2023 21:59
postal-crazy Мені також таке повідомлення прийшло на вайбер, хоча не пам'ятаю чи там що і було, але обіцяли у повідомленні за 10 днів повернути.
Додано: Пон 04 вер, 2023 23:16
у меня точно такое сообщение весит не понимаю как они стянули 10 гривен если это валютная карта в евро ? И вообще я за границей очень дорого эти смс обойдутся отключала все ещё давно когда была у персонального менеджера! Надо держать ушки на макушке с этим ощадом!
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:34
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:26
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:44
Re: Ощадбанк
причем вернули той же датой, что и списали - 26.08. То есть, не вернули, а сторнировали операцию.
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:47
acsir За средние умы спасибо, Главный вопрос дата окончания продленной карти для покупок в интернете? З.Ы не у всех на телефоне есть NFCдля использования в торговой сети
Додано: Вів 05 вер, 2023 15:12
Re: Ощадбанк
Для оплати в інтернеті продовжені карти у більшості випадків не годяться ніяк. Так бувають виключення - Тася подовжувала дію карток "чесно" - в додатку горів новий термін їх валідності. Тобто ця інформація проходила через усі реєстри МПС. Більшіть банків цим не заморочуються - і подовжені картки діють лише в наземних терміналах де немає перевірки терміну валідності.
- ну це якби проблема не того хто давав пораду - а того хто досі не подбав про придбання - нормального смартфону. NFC наразі є на багатьох і не дорогих моделях. Втім якщо вам картка треба була для оплат в інтернеті - то порекомендований вам acsir спосіб має вас повністю влаштовувати - випущена у такий спосіб цифрова картка буче чудово підходити для оплат в інтернеті.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:29
всем спасибо за помощь!
AlienОплатить не возможно, нашел магазин с терминалом принимающим магнитные ленты, где купил ваучеры Амазона так решил проблему как потратить деньги с этой карти.P.S. NFS у мня был в старой Соньке и как то раз приехал в Метро набросал полную точку, а кошелька нет. Позвонил сыну он продиктовал все реквизиты карти и не пришлось оставлять полную тележку в магазине. два года назад, или три выбирая телефон выбирал по бюджету и стоял выбор хорошая камера, или NFS выбрал камеру. Спасибо! Всем Удачи!
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