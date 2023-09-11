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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:02
v57 написав:здесь 50т на доллары онлайн работает?
у меня все "спробуй пiзнiше" (
Заработает на следующей недели.
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vadymbanker
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