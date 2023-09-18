Заработает на следующей недели.v57 написав:здесь 50т на доллары онлайн работает?
у меня все "спробуй пiзнiше" (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:02
Re: Ощадбанк
Заработает на следующей недели.
Додано: Пон 18 вер, 2023 13:32
мобільні заощадження з 01.10.2023 - 4% (було 5%)
а на зарплатному проекті пишуть 6%
доведеться поділитися ощаду з іншими банками грошиками, зажралися...
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