1. дні які рахують - робочі чи календарні?
2. цікаво яку карту мені виготовляють вже 13 календарний день: миттєву чи іменну (я просив миттєву)?
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Додано: Вів 14 лис, 2023 14:09
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 14 лис, 2023 14:35
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 14 лис, 2023 14:49
Додано: Вів 28 лис, 2023 00:03
При переказі між картками Ощадбанку, навіть між власними картками (основною та цифровою) – гроші не зараховуються миттєво. Висить статус "обробляється", відповідна сума заблокована. Навіть переведення 1 гривні між моїми картками не відбувається миттєво і "завис" у статусі "обробляється". Це так завжди в Ощадбанку чи тільки в мене? Рахунок відкритий нещодавно, якщо це має значення.
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