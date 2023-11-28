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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 14:09

Re: Ощадбанк

  Игорь Алексеевич написав:Мгновенных карт - нет, только именные под заказ 10 дней.

1. дні які рахують - робочі чи календарні?
2. цікаво яку карту мені виготовляють вже 13 календарний день: миттєву чи іменну (я просив миттєву)?
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 14:35

Re: Ощадбанк

myko написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мгновенных карт - нет, только именные под заказ 10 дней.

1. дні які рахують - робочі чи календарні?
2. цікаво яку карту мені виготовляють вже 13 календарний день: миттєву чи іменну (я просив миттєву)?

1. Робочі.
2. Іменну.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 14:49

  myko написав:Игорь Алексеевич
цікаво, у Львові і страховку люди купили, а синіх купюр так і не побачили.
Офігенний сервіс від ОБ :)
не турбуйте гарну людину він зараз read-only
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 00:03

При переказі між картками Ощадбанку, навіть між власними картками (основною та цифровою) – гроші не зараховуються миттєво. Висить статус "обробляється", відповідна сума заблокована. Навіть переведення 1 гривні між моїми картками не відбувається миттєво і "завис" у статусі "обробляється". Це так завжди в Ощадбанку чи тільки в мене? Рахунок відкритий нещодавно, якщо це має значення.
shutatob
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:39

  shutatob написав:При переказі між картками Ощадбанку, навіть між власними картками (основною та цифровою) – гроші не зараховуються миттєво. Висить статус "обробляється", відповідна сума заблокована. Навіть переведення 1 гривні між моїми картками не відбувається миттєво і "завис" у статусі "обробляється". Це так завжди в Ощадбанку чи тільки в мене? Рахунок відкритий нещодавно, якщо це має значення.

буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:37

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк


Я не можу змінити банк (точніше, мені потрібно мати рахунок у цьому банку) з певних причин.

Карткові переклади зрештою "обробилися" через 8 годин.

Переказ з-за кордону через Xoom.com на суму 10 доларів (360 грн) досі сидить зі статусом "обробляється". Які шанси, що він опрацюється протягом двох-трьох днів?
shutatob
 
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