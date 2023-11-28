|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лис, 2023 14:09
Игорь Алексеевич написав:
Мгновенных карт - нет, только именные под заказ 10 дней.
1. дні які рахують - робочі чи календарні?
2. цікаво яку карту мені виготовляють вже 13 календарний день: миттєву чи іменну (я просив миттєву)?
-
myko
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 25.06.14
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лис, 2023 14:35
myko написав: Игорь Алексеевич написав:
Мгновенных карт - нет, только именные под заказ 10 дней.
1. дні які рахують - робочі чи календарні?
2. цікаво яку карту мені виготовляють вже 13 календарний день: миттєву чи іменну (я просив миттєву)?
1. Робочі.
2. Іменну.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лис, 2023 14:49
myko написав:Игорь Алексеевич
цікаво, у Львові і страховку люди купили, а синіх купюр так і не побачили.
Офігенний сервіс від ОБ
не турбуйте гарну людину він зараз read-only
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14962
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 лис, 2023 00:03
При переказі між картками Ощадбанку, навіть між власними картками (основною та цифровою) – гроші не зараховуються миттєво. Висить статус "обробляється", відповідна сума заблокована. Навіть переведення 1 гривні між моїми картками не відбувається миттєво і "завис" у статусі "обробляється". Це так завжди в Ощадбанку чи тільки в мене? Рахунок відкритий нещодавно, якщо це має значення.
-
shutatob
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 27.11.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лис, 2023 10:39
shutatob написав:
При переказі між картками Ощадбанку, навіть між власними картками (основною та цифровою) – гроші не зараховуються миттєво. Висить статус "обробляється", відповідна сума заблокована. Навіть переведення 1 гривні між моїми картками не відбувається миттєво і "завис" у статусі "обробляється". Це так завжди в Ощадбанку чи тільки в мене? Рахунок відкритий нещодавно, якщо це має значення.
буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7423
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 лис, 2023 15:37
Мизантрóп написав:
буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк
Я не можу змінити банк (точніше, мені потрібно мати рахунок у цьому банку) з певних причин.
Карткові переклади зрештою "обробилися" через 8 годин.
Переказ з-за кордону через Xoom.com на суму 10 доларів (360 грн) досі сидить зі статусом "обробляється". Які шанси, що він опрацюється протягом двох-трьох днів?
-
shutatob
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 27.11.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:05
shutatob написав: Мизантрóп написав:
буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк
Я не можу змінити банк (точніше, мені потрібно мати рахунок у цьому банку) з певних причин.
Якщо Ви у цьму болоті новачок, потрібно користуватись послугами дуже обережно.
1. Банк непридатний для оперативного управління коштами. Можна покласти депозит і забути дорогу у відділення на рік.
2. Мобільний застосунок ідіотський.
3. Просторово-перехресні тарифи змінюютбся дуже часто і інколи їх змісту не можуть пояснити самі співробітники. Іноді клієнти взнають про зміну тарифів заднім числом.
4. Будь-яку суттєву проблему у відділенні вирішити практично неможливо. Потрібно звертатися листом до центрального офісу.
Є і позитивні моменти. Наприклад - субрахунок "Мобільні заощадження".
-
acsir
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 22.02.12
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лис, 2023 18:19
acsir написав: shutatob написав: Мизантрóп написав:
буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк
Я не можу змінити банк (точніше, мені потрібно мати рахунок у цьому банку) з певних причин.
Якщо Ви у цьму болоті новачок, потрібно користуватись послугами дуже обережно.
1. Банк непридатний для оперативного управління коштами. Можна покласти депозит і забути дорогу у відділення на рік.
2. Мобільний застосунок ідіотський.
3. Просторово-перехресні тарифи змінюютбся дуже часто і інколи їх змісту не можуть пояснити самі співробітники. Іноді клієнти взнають про зміну тарифів заднім числом.
4. Будь-яку суттєву проблему у відділенні вирішити практично неможливо. Потрібно звертатися листом до центрального офісу.
Є і позитивні моменти. Наприклад - субрахунок "Мобільні заощадження".
Гривня під 6%, тільки зняття безкоштовно від 20000
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14962
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shutatob
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|