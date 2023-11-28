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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 14:09

Re: Ощадбанк

  Игорь Алексеевич написав:Мгновенных карт - нет, только именные под заказ 10 дней.

1. дні які рахують - робочі чи календарні?
2. цікаво яку карту мені виготовляють вже 13 календарний день: миттєву чи іменну (я просив миттєву)?
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 14:35

Re: Ощадбанк

myko написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мгновенных карт - нет, только именные под заказ 10 дней.

1. дні які рахують - робочі чи календарні?
2. цікаво яку карту мені виготовляють вже 13 календарний день: миттєву чи іменну (я просив миттєву)?

1. Робочі.
2. Іменну.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 14:49

  myko написав:Игорь Алексеевич
цікаво, у Львові і страховку люди купили, а синіх купюр так і не побачили.
Офігенний сервіс від ОБ :)
не турбуйте гарну людину він зараз read-only
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 00:03

При переказі між картками Ощадбанку, навіть між власними картками (основною та цифровою) – гроші не зараховуються миттєво. Висить статус "обробляється", відповідна сума заблокована. Навіть переведення 1 гривні між моїми картками не відбувається миттєво і "завис" у статусі "обробляється". Це так завжди в Ощадбанку чи тільки в мене? Рахунок відкритий нещодавно, якщо це має значення.
shutatob
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:39

  shutatob написав:При переказі між картками Ощадбанку, навіть між власними картками (основною та цифровою) – гроші не зараховуються миттєво. Висить статус "обробляється", відповідна сума заблокована. Навіть переведення 1 гривні між моїми картками не відбувається миттєво і "завис" у статусі "обробляється". Це так завжди в Ощадбанку чи тільки в мене? Рахунок відкритий нещодавно, якщо це має значення.

буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:37

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк


Я не можу змінити банк (точніше, мені потрібно мати рахунок у цьому банку) з певних причин.

Карткові переклади зрештою "обробилися" через 8 годин.

Переказ з-за кордону через Xoom.com на суму 10 доларів (360 грн) досі сидить зі статусом "обробляється". Які шанси, що він опрацюється протягом двох-трьох днів?
shutatob
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:05

  shutatob написав:
  Мизантрóп написав:буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк


Я не можу змінити банк (точніше, мені потрібно мати рахунок у цьому банку) з певних причин.


Якщо Ви у цьму болоті новачок, потрібно користуватись послугами дуже обережно.
1. Банк непридатний для оперативного управління коштами. Можна покласти депозит і забути дорогу у відділення на рік.
2. Мобільний застосунок ідіотський.
3. Просторово-перехресні тарифи змінюютбся дуже часто і інколи їх змісту не можуть пояснити самі співробітники. Іноді клієнти взнають про зміну тарифів заднім числом.
4. Будь-яку суттєву проблему у відділенні вирішити практично неможливо. Потрібно звертатися листом до центрального офісу.
Є і позитивні моменти. Наприклад - субрахунок "Мобільні заощадження".
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:19

  acsir написав:
  shutatob написав:
  Мизантрóп написав:буває й гірше) читайте відгуки,раджу змінити банк


Я не можу змінити банк (точніше, мені потрібно мати рахунок у цьому банку) з певних причин.


Якщо Ви у цьму болоті новачок, потрібно користуватись послугами дуже обережно.
1. Банк непридатний для оперативного управління коштами. Можна покласти депозит і забути дорогу у відділення на рік.
2. Мобільний застосунок ідіотський.
3. Просторово-перехресні тарифи змінюютбся дуже часто і інколи їх змісту не можуть пояснити самі співробітники. Іноді клієнти взнають про зміну тарифів заднім числом.
4. Будь-яку суттєву проблему у відділенні вирішити практично неможливо. Потрібно звертатися листом до центрального офісу.
Є і позитивні моменти. Наприклад - субрахунок "Мобільні заощадження".

Гривня під 6%, тільки зняття безкоштовно від 20000
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:27

acsir

На жаль, я не маю виходу. Я змушений тримати рахунок в Ощадбанку з певних причин і я знаю, в принципі, про проблеми, пов'язані з Ощадбанком. Саме зараз питання про прийом платежу з-за кордону на 10 доларів.

Найцікавіше гроші, мабуть, за фактом доступні. Додаток каже "тимчасово заблоковано 360 грн", решта грошей не заблокована. Гаразд, роблю тестову покупку на 20 грн і, диво, тепер заблоковано лише 340 гривень.
shutatob
 
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