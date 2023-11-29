Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 13:39
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17
Re: Ощадбанк
От мені подобаються такі "вкиди" - в мене наприклад 4%
А вкид тому що не дописано "що отримую зарплатню через Ощад"
Тож 6% для обраних, для пересічних 4%
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:24
Пенсіонер, заспокоїтеся,ще не п'ятниця а ви такий збуджений
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