RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:39

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Але є обмеження коли переказуєте з моб. заощаджень

Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
Sungsam
 
Повідомлень: 182
З нами з: 05.10.11
Подякував: 48 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17

Re: Ощадбанк

  sens написав:Гривня під 6%, тільки зняття безкоштовно від 20000


От мені подобаються такі "вкиди" - в мене наприклад 4%
А вкид тому що не дописано "що отримую зарплатню через Ощад"

Тож 6% для обраних, для пересічних 4%

Процентна ставка у гривні у тарифному пакеті "Зарплатний" - 6% річних
Процентна ставка у гривні для інших тарифних пакетів - 4% річних
DmitryZP
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:24

  DmitryZP написав:
  sens написав:Гривня під 6%, тільки зняття безкоштовно від 20000


От мені подобаються такі "вкиди" - в мене наприклад 4%
А вкид тому що не дописано "що отримую зарплатню через Ощад"

Тож 6% для обраних, для пересічних 4%

Процентна ставка у гривні у тарифному пакеті "Зарплатний" - 6% річних
Процентна ставка у гривні для інших тарифних пакетів - 4% річних

Пенсіонер, заспокоїтеся,ще не п'ятниця а ви такий збуджений
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14986
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:09

Re: Ощадбанк

Sungsam написав:
  vadymbanker написав:Але є обмеження коли переказуєте з моб. заощаджень

Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
Тодi супер, Ощад покрово все краще.
vadymbanker
 
Повідомлень: 833
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ramzes4 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (644)
29.11.2023 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.