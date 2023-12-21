|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 13:39
vadymbanker написав:
Але є обмеження коли переказуєте з моб. заощаджень
Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
-
Sungsam
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 05.10.11
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17
sens написав:
Гривня під 6%, тільки зняття безкоштовно від 20000
От мені подобаються такі "вкиди" - в мене наприклад 4%
А вкид тому що не дописано "що отримую зарплатню через Ощад"
Тож 6% для обраних, для пересічних 4%
Процентна ставка у гривні у тарифному пакеті "Зарплатний" - 6% річних
Процентна ставка у гривні для інших тарифних пакетів - 4% річних
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:24
DmitryZP написав: sens написав:
Гривня під 6%, тільки зняття безкоштовно від 20000
От мені подобаються такі "вкиди" - в мене наприклад 4%
А вкид тому що не дописано "що отримую зарплатню через Ощад"
Тож 6% для обраних, для пересічних 4%
Процентна ставка у гривні у тарифному пакеті "Зарплатний" - 6% річних
Процентна ставка у гривні для інших тарифних пакетів - 4% річних
Пенсіонер, заспокоїтеся,ще не п'ятниця а ви такий збуджений
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15118
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лис, 2023 19:09
Sungsam написав: vadymbanker написав:
Але є обмеження коли переказуєте з моб. заощаджень
Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
Тодi супер, Ощад покроково все краще.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:51
vadymbanker написав: Sungsam написав: vadymbanker написав:
Але є обмеження коли переказуєте з моб. заощаджень
Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
Тодi супер, Ощад покроково все краще.
Доброго дня! Якщо самі маєте досвід,на який строк у валюті дає відкриття вкладу з поповненням і які умови. Гроші здебільшого були під зіроу на мобільних заощадженнях, тепер коли є валютообмін без каси, знову є бажання тримати в Ощаді валюту
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15118
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 гру, 2023 20:24
Если закинуть по р2р деньги на Мою картку, можно сразу с неё покупать валюту, за овер не накажут?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4509
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:25
Ferlakur написав:Если закинуть по р2р деньги на Мою картку, можно сразу с неё покупать валюту, за овер не накажут?
Не должны, но боюсь не пропустит, лучше по iban, сразу по счету проходят.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:29
vadymbanker написав:
Ferlakur написав:Если закинуть по р2р деньги на Мою картку, можно сразу с неё покупать валюту, за овер не накажут?
Не должны, но боюсь не пропустит, лучше по iban, сразу по счету проходят.
по 37,9
кому надо?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3927
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|