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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566>

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:39

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Але є обмеження коли переказуєте з моб. заощаджень

Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17

Re: Ощадбанк

  sens написав:Гривня під 6%, тільки зняття безкоштовно від 20000


От мені подобаються такі "вкиди" - в мене наприклад 4%
А вкид тому що не дописано "що отримую зарплатню через Ощад"

Тож 6% для обраних, для пересічних 4%

Процентна ставка у гривні у тарифному пакеті "Зарплатний" - 6% річних
Процентна ставка у гривні для інших тарифних пакетів - 4% річних
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:24

  DmitryZP написав:
  sens написав:Гривня під 6%, тільки зняття безкоштовно від 20000


От мені подобаються такі "вкиди" - в мене наприклад 4%
А вкид тому що не дописано "що отримую зарплатню через Ощад"

Тож 6% для обраних, для пересічних 4%

Процентна ставка у гривні у тарифному пакеті "Зарплатний" - 6% річних
Процентна ставка у гривні для інших тарифних пакетів - 4% річних

Пенсіонер, заспокоїтеся,ще не п'ятниця а ви такий збуджений
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:09

Ощадбанк

Sungsam написав:
  vadymbanker написав:Але є обмеження коли переказуєте з моб. заощаджень

Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
Тодi супер, Ощад покроково все краще.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:51

Депозит

  vadymbanker написав:
Sungsam написав:
  vadymbanker написав:Але є обмеження коли переказуєте з моб. заощаджень

Користуюсь "Мобільними заощадженнями" дуже активно і саме в режимі "використання коштів одразу після переказу з..." - завжди кошти доступні одразу без будь-яких затримок і подальших овердрафтів
Тодi супер, Ощад покроково все краще.

Доброго дня! Якщо самі маєте досвід,на який строк у валюті дає відкриття вкладу з поповненням і які умови. Гроші здебільшого були під зіроу на мобільних заощадженнях, тепер коли є валютообмін без каси, знову є бажання тримати в Ощаді валюту
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:24

Re: Ощадбанк

Если закинуть по р2р деньги на Мою картку, можно сразу с неё покупать валюту, за овер не накажут?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:25

Re: Ощадбанк

Ferlakur написав:Если закинуть по р2р деньги на Мою картку, можно сразу с неё покупать валюту, за овер не накажут?
Не должны, но боюсь не пропустит, лучше по iban, сразу по счету проходят.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:29

  vadymbanker написав:
Ferlakur написав:Если закинуть по р2р деньги на Мою картку, можно сразу с неё покупать валюту, за овер не накажут?
Не должны, но боюсь не пропустит, лучше по iban, сразу по счету проходят.
по 37,9 :shock: кому надо?

37,98 ващеагонь
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:02

Господа, а тут обмен валют работает вообще? второй день пишет "Ошибка в работе сервера"
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:08

  IMPRINTER написав:Господа, а тут обмен валют работает вообще? второй день пишет "Ошибка в работе сервера"

Позавчора та вчора міняло без промлем.
novichok
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