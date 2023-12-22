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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:12
flysoulfly написав: vadymbanker написав:
Ferlakur написав:Если закинуть по р2р деньги на Мою картку, можно сразу с неё покупать валюту, за овер не накажут?
Не должны, но боюсь не пропустит, лучше по iban, сразу по счету проходят.
по 37,9
кому надо?
37,98 ващеагонь
По 37-95 вже можна купити
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