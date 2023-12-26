По 37-95 вже можна купити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:12
Додано: Вів 26 гру, 2023 14:57
Може хто спостерігав та поділиться з досвіту, які загони з фінмону саме у Ощадбанка?
якщо перекази робити між картками не дуже часто
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