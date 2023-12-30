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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:12

  flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:
Ferlakur написав:Если закинуть по р2р деньги на Мою картку, можно сразу с неё покупать валюту, за овер не накажут?
Не должны, но боюсь не пропустит, лучше по iban, сразу по счету проходят.
по 37,9 :shock: кому надо?

37,98 ващеагонь

По 37-95 вже можна купити
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:57

Може хто спостерігав та поділиться з досвіту, які загони з фінмону саме у Ощадбанка?
якщо перекази робити між картками не дуже часто
makar_
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 08:54

Re: Ощадбанк

makar_ написав:Може хто спостерігав та поділиться з досвіту, які загони з фінмону саме у Ощадбанка?
якщо перекази робити між картками не дуже часто
Не критичній фінмон. Якщо суми невеликі, не турбують.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 09:16

  vadymbanker написав:
makar_ написав:Може хто спостерігав та поділиться з досвіту, які загони з фінмону саме у Ощадбанка?
якщо перекази робити між картками не дуже часто
Не критичній фінмон. Якщо суми невеликі, не турбують.

До 2 млн грн не турбували. Подивимось як в 2024
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 09:52

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
makar_ написав:Може хто спостерігав та поділиться з досвіту, які загони з фінмону саме у Ощадбанка?
якщо перекази робити між картками не дуже часто
Не критичній фінмон. Якщо суми невеликі, не турбують.

До 2 млн грн не турбували. Подивимось як в 2024
Але залежить вiд областi, фiн мон в кожнiй областi свiй у Ощада. Важливо бути давнiм клiентом Ощада, з депозитами i тд.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:36

Re: Ощадбанк

Сегодня хотел снять с карты 5100 грн. Банкомат заряжен купюрами по 200 и 500. Думаю, выдаст 9 по 500 и 3 по 200. Результат — "недостаточно средств". Пошел разбираться к менеджеру. Она говорит, банкомат рассчитывает сумму, типа сначала отсчитывает 5000, а так как купюр по 100 у него нет, то и не может выдать. Это реально так? Банкомат не может правильно рассчитать сумму из наявных купюр? Или это только Ощад таким болеет?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:50

Ferlakur в банкоматі ж своє ПО, тож або потрібно декому трохи напрягтися та навчити, ну або людині потрібно спочатку зняти 4500, а потім 600 - тобто зробити трохи роботи за банкомат :)

не виключайте ще варіант наявності тільки 2х банкнот по 200 грн
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:20

  DmitryZP написав:Ferlakur в банкоматі ж своє ПО, тож або потрібно декому трохи напрягтися та навчити, ну або людині потрібно спочатку зняти 4500, а потім 600 - тобто зробити трохи роботи за банкомат :)

не виключайте ще варіант наявності тільки 2х банкнот по 200 грн

Оказалось, дело в другом. В этом месяце я уже исчерпал Единый лимит на р2р переводы и снятие в банкомате, поэтому запрос шёл с учетом комиссии 1%. А по кассе ограничения нет, поэтому там снять получилось.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:57

Re: Ощадбанк

Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.
Investor_K
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