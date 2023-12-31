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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 09:28

  Investor_K написав:Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 09:57

  sens написав:
  Investor_K написав:Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.

Мені дає, бо преміальна картка. До 50000 без комісії.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:54

Re: Ощадбанк

sens написав:
  Investor_K написав:Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.
Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:10

  vadymbanker написав:
sens написав:
  Investor_K написав:Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.
Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема.

Як? Дзвінком на касу по телефону?) В Одесі, ласкаво запрошують і кажуть що замовлення гривні не потрібно) , особливо коли питаєш,в мене не питають ні ПІБ,ні звідки. До діда мороза такі замовлення
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:11

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.

Мені дає, бо преміальна картка. До 50000 без комісії.
моя найдешевша картка пенсійна на касі теж дає зняти більше 10000 грн за один раз. Які привілеї дає преміальна картка?
sens
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  #<1 ... 64656667
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