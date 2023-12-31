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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2023 09:28
Investor_K написав:
Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.
Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 09:57
sens написав: Investor_K написав:
Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.
Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.
Мені дає, бо преміальна картка. До 50000 без комісії.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 10:54
sens написав: Investor_K написав:
Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.
Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.
Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:10
vadymbanker написав: sens написав: Investor_K написав:
Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.
Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.
Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема.
Як? Дзвінком на касу по телефону?) В Одесі, ласкаво запрошують і кажуть що замовлення гривні не потрібно) , особливо коли питаєш,в мене не питають ні ПІБ,ні звідки. До діда мороза такі замовлення
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:11
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.
Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.
Мені дає, бо преміальна картка. До 50000 без комісії.
моя найдешевша картка пенсійна на касі теж дає зняти більше 10000 грн за один раз. Які привілеї дає преміальна картка?
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sens
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